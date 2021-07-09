Milletvekili Zeybek,Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Konuştu

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komitesi Üyesi Rafet Zeybek, TBMM Genel Heyetinde görüşülen Askeri Ceza Kanununda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi hakkında konuştu. Zeybek, kimi düzenlemelerin “asker-asker” ve “asker-sivil” çatışmasına yol açacak yetki karmaşasına yol açabileceğini belirtti.

“15 TEMMUZA GİDEN YOL, KUMPAS DAVALARI İLE BAŞLADI”

CHP’li Zeybek teklif üzerine yaptığı konuşmada 15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne giden yolun taşlarının vatansever subaylara karşı yapılan Kumpas Davaları ile döşendiğini, AKP iktidarının ise buna taban hazırladığını vurguladı. Askeri vesayetle gayret ismi altında AKP’nin, liyakat sahibi vatansever subayların Kumpas Davaları ile terfilerinin engellendiği yerlerine ise FETÖ’cü subayların terfi ettiği sürece sessiz kalmasını ve desteklemesinin hala hafızalarda yerini koruduğunu, Kumpas Davaları ile Türk Yargısı ve ordusunun o periyotta çökertildiğini söyledi.

“TEKLİFTEKİ HUSUSLAR SİVİL-ASKER ÇATIŞMASINA YOL AÇABİLİR”

Askeri Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair görüşülen kanun teklifinin hususlarının yaratacağı aksilikler üzerine konuşan Rafet Zeybek şu açıklamalarda bulundu;

“Teklifin 3’üncü unsurunda gelen düzenleme ile suçüstü hâlinde ya da kaçma kuşkusu olduğu durumlarda olan askeri herkes yakalayabilecek, yeniden bu durumda olmayanlarla ilgili yaptığınız düzenlemede askerleri, amiri, üstü, askerî karakol, nöbetçi, devriye, askerî inzibat, ve kolluk dahil o kadar çok kişi yakalayabilecektir. Münasebette CMK’nın 90’ıncı hususuyla uyumlu hale getirilmeye amaçlanmakta, CMK 90’ıncı hususa nazaran yakalamayı yalnızca kolluk kuvveti yapabilir. Fakat gelen düzenleme ile suçüstü olmayan hallerde askeri herkesin yakalamasına imkan sağlıyor, askeri askerle ve askeri siville karşı karşıya, çatışır hale getiriyor.”

“TEKLİFİN HUSUSLARI BİRBİRİ İLE ÇELİŞKİLİ”

“Teklifin 4’üncü unsuru (e) fıkrasında “Sırf askerî cürümlerde, tutuklama yasağına ait kararlar uygulanmaz.” yani tutuklanır ve 7’inci unsurunun (a) fıkrasında “Sırf askeri bir cürümden ötürü altı ay yahut daha fazla vadeli mahpus cezasına hükmedilirse kararın açıklanmasının geri bırakılması uygulanmaz fakat altı aydan aşağı bir ceza verilirse kararın açıklanmasının geri bırakılması uygulanır.” denilmektedir. Bir tarafta “Hiç mühlet koymadan tutuklanabilir.” denilmesi öbür tarafta ise “Altı aydan aşağı mahpus cezası alanlar hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılması uygulanır.” denilmesi bir çelişkidir. Bu çelişki giderilmelidir.” dedi

CHP’li Zeybek, subay ve astsubayların misyonlarına son vermeyi ilgilendiren teklifin 12’nci ve 13’üncü hususları hakkında şu sözleri kullandı; “Maddelerde “Mahkemeler askeriyedeki misyonuna son verir.” sözü getiriliyor fakat meslekten atılan o asker, Anayasa Mahkemesine ferdi müracaatta bulunursa ve haklı görülürse geri dönemeyecek. Yargı sürecinin yok sayılması kabul edilemez.” dedi.

Genelkurmay Lideri ve Kuvvet Kumandanları hakkında askeri kabahatlerden ötürü soruşturma yapılmasının Cumhurbaşkanının müsaadesine bağlanmasına dair teklife ise bir siyasi partinin genel lideri da olan Cumhurbaşkanı’nın müsaade yetkisine sahip olması, mevcut sistemde kusurlu olduğunu belirten CHP’li Zeybek, ordunun üst kademesinin bu sistemde siyasallaşma tehlikesi ile karşı karşıya olabileceğini belirtti.