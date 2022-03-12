Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
“Hayatı ve doğayı savunmaya devam edeceğiz”Başkan Soyer “Zeytinime Dokunma” açıklamasına katıldı: Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine aç
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. Yılında Anıldı
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