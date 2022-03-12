Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. Yılında Anıldı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılında Kemer’de anıldı.

Kemer Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen anma programına, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Belediyesi meclis üyesi Mustafa Tıraş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam eden tören, öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullar arası yaptığı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Öğrencilerin hediyelerini, Kaymakam Gemici, Belediye Başkanı Topaloğlu ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Teker verdi.

Başkan Topaloğlu, tören sonrası, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, kendilerine Deniz Kafe’de çay ikramında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı