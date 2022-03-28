Milli sporcu Meryem Boz Nesfit’in yeni reklamı için kamera karşısına geçti

Güne besleyici bir başlangıç yapmak için gereken dengeli kahvaltının parçası Nesfit®, “İyi Yaşamak Senin Nesfit’inde” mesajını ve yenilenen paketlerini Meryem Boz ile gerçekleştirdiği reklam filmiyle tüketiciyle buluşturdu. Milli voleybolcu Meryem Boz ile marka iş birliğinin 2. yılını kutlayan Nesfit, reklam filminde tüketicilerini fiziksel aktiviteye davet ediyor. Lezzetli ve besleyici Nesfit, yeni paketlerinde ürünlerinin içeriğini öne çıkarırken çarpıcı renkleriyle de raflarda dikkat çekiyor.

Düzenli kahvaltının parçası Nesfit®, yenilenen paketleriyle raflarda yerini aldı. “İyi yaşamak senin Nesfit’inde” mesajıyla, aktif bir yaşam tarzının hayata kattığı pozitif enerjiye vurgu yapan marka, aynı dinamizmi yenilenen yüzüyle de tüketicisine yansıtıyor.

Nesfit, Türk voleybolunun başarılı oyuncuları arasında yer alan, sportif kimliği ve aktif yaşam temposuyla ilham veren Meryem Boz’la daha sağlıklı ve mutlu bir hayat için kadınları fiziksel aktiviteye davet ediyor. Nesfit, iş birliğinin ilk gününden itibaren tüketiciyle güçlü bağ kuran marka elçisi Meryem Boz’la birlikteliğini bu reklamla ikinci yıla taşımış oluyor.

Ünlü voleybolcunun kamera karşısına geçtiği yeni reklam filmi; Nesfit’in tam tahıl, yulaf ve pirinç gevreğinden oluşan, besleyici çeşitlerinin yenilenen paketlerine dikkat çekerken, sporun önemine de vurgu yapıyor.

Nesfit’in yeni reklam filmi McCann İstanbul imzası taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı