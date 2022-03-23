Milli Sporcu Sponsorluk Anlaşması Sonrası Ülkesine Bir Madalya Daha Kazandırdı

Milli Jimnastik sporcusu İbrahim Çolak, Dünya Kupası’nda altın madalya kazanmasından sonra başarıları ile Türk Bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Son olarak Mısır’da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda halka aleti finalinde 14.700 puan alan İbrahim Çolak gümüş madalya kazandı.

Almanya’nın Cottbus şehrinde düzenlenen Dünya Jimnastik şampiyonasının halka aleti finalinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak gerçekleştirdiği dev sponsorluk anlaşması sonrası bir madalya daha kazandı. Çolak, bu kez Mısır’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ülkesine gümüş madalya sevinci yaşattı.

İbrahim Çolak Gümüş Madalya Kazandı

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda yarışmalarına katılan Milli Jimnastikçi İbrahim Çolak burada büyük başarı elde etti. Çolak, yarışmalarda halka aleti kategorisinde 14.700 puan alarak gümüş madalya kazandı.

Jimnastik sporuna 5 yaşında başladığını ifade eden Milli Jimnastik Sporcusu İbrahim Çolak, “En büyük 3 hedefim vardı. Bunlar Avrupa ve Dünya şampiyonluğu ile Olimpiyatlarda madalya kazanmaktı. 22 yıldır bu sporu yapıyorum ve 19. Yılımda Dünya ve 22. Yılımda ise Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Emeğimin karşılığını görebilmek beni gerçekten mutlu etti. 2019 yılında kazandığım Dünya Şampiyonluğuma kadar hiçbir sponsorluğum olmamıştı. Bu tarz desteklerin sporculara çok faydalı olduğunu gördüm. Bir sporcunun antrenmanı dışında hiçbir şey ile kafası meşgul olmaması gerekiyor ki yaptığı spor branşında başarılı olsun. Bioxcin ile yapılan iş birliği de beni moral ve motivasyon olarak güçlendiriyor ve işime daha iyi odaklanabiliyorum” dedi.

Türk Sporuna Büyük Destek

Bireysel olarak çocukluğundan beri jimnastik sporu ile ilgilendiğini ifade eden B’IOTA Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Jimnastik sporunun gençler için gelecek vadeden bir spor olması nedeniyle bu spor branşında birisiyle anlaşma yapmak istedik. Bu alanda İbrahim Çolak kardeşimizi tercih ettik. Çünkü kendisi bu alanda kazandığı madalyalar ile bütün dünyada isminden bahsettirdi. Görüyoruz ki sporculara sağlanan destekler onları daha iyi motive ediyor. Kendisi Almanya’dan sonra bu kez Mısır’da da bizleri gururlandırdı ve ülkesine gümüş madalya kazandırdı. Amacımız kendisi ile uzun vadeli bir çalışma yaparak hem markamıza hem de jimnastik sporuna katkı yapmak. Son 10 yıldır bu spora inanılmaz bir destek var” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı