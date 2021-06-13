Milli sporculardan Lösemi hastalarına anlamlı destek!

Kök hücre bağışında farkındalık yaratmak maksadıyla, Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin başlattığı “Lösemi ise Bir Dermanı Var” farkındalık projesine, ulusal atletlerden değerli bir takviye geldi.

2020 yılında Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı Euroleague maçının devre ortasında proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde 11 dansçıyla birlikte, farkındalık yaratmak hedefiyle başlayan kan kanseriyle çaba dansı birinci kere gerçekleştirilmiş ve proje hem ülkemizde hem de yurtdışında büyük yankı uyandırmıştı.

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin öncülüğünde ve Fresenius Medical Care’in şartsız dayanağı ile devam eden “Lösemi ise Bir Dermanı Var” farkındalık projesine, bu sene ulusal atletler danslarıyla meskenlerinden takviye verdi.

Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, ulusal basketbolcular Emircan Koşut, Berk Demir, Erkan Yılmaz, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal, ulusal jimnastikçi Göksu Üçtaş Ulu ve ulusal eskrimci Fatma Zehra Köse yaptıkları dans hareketleriyle lösemi hastalarına umut verdiler. Projede 7 ulusal atletin yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla ‘Lösemi ise Bir Dermanı Var’ dedi.

Pandemi devrinde 7 ulusal atletten Lösemi hastalarına manalı destek!

Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy’den Salim Sınar koreograflığında hazırlanan dans gösterisi, bu sene pandemi hasebiyle online olarak gerçekleşti. Salim Sınar ve Hasan Yalnızoğlu profesyonel atletlerle Zoom üzerinden buluşarak dans gösterisi için eğitimler gerçekleştirdiler. Pandemi sürecinde ulusal sportmenler meskenlerinden bile olsa yaptıkları kan kanseri gayret dansıyla lösemi hastalarına takviye vererek daima bir arada uğraşa devam iletisini verdi.

Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda ortaya çıkan dans gösterisinde, Hasan Yalnızoğlu’yla birlikte Bayanlar Basketbol Muhteşem Lig takımı BOTAŞ’ın ulusal basketbolcuları Ayşe Cora ve Sehernaz Çidal, Erkekler Basketbol Muhteşem Ligi takımı Darüşşafaka’nın ulusal basketbolcuları Emircan Koşut ve Berk Demir, Erkekler Basketbol Muhteşem Ligi takımı Bahçeşehir Koleji’nin ulusal oyuncusu Erkan Yılmaz, Türkiye’nin jimnastik branşında Olimpiyat Oyunları’na katılan birinci atleti tıpkı vakitte 2019 yılı Dünya Kupası’nın Mersin etabında altın madalya ve 2020 Avrupa Bayanlar Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda yer hareketlerinde gümüş madalya kazanan ulusal jimnastikçi Göksu Üçtaş Ulu ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip ulusal eskrimci Fatma Zehra Köse dans ederek değerli bir projeye imza attı.

Projede 7 ulusal atletin yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla ‘Lösemi ise Bir Devası Var’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı