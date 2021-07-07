Milli Sporcularin Kiyafetlerinde Vakko Imzasi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek atletlerin giyeceği yol, seremoni ve Olimpiyat Köyü kıyafetlerinin dizaynını Vakko’ya emanet etti.

Vakko tasarım takımları tarafından gurur ve heyecan içinde hayata geçirilen kıyafetler, özel bir öykü çerçevesinde estetik ve konforu bir ortada sunmak üzere tasarlandı.

Yaklaşık iki yıldır ortaklaşa yürütülen çalışmanın akabinde Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için hazırlanan “Team Türkiye Koleksiyonu”nu, 23 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen bir defileyle sunuldu.

Heyecanlı süreçte; tüm dizaynların hakikat bölümlerde olması için Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları vizesi alan tüm sportmenler, bulundukları vilayetlerde Vakko takımları tarafından ziyaret edildi. Her atletin tek tek ölçüleri alınarak bireye özel dikim gerçekleştirildi. Tecrübeli Vakko terzilerinin işçiliğiyle üretilen eserler ortasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor.

Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategorideki ulusal kıyafetlerin dizaynında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyazı kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatları konuk eden Tokyo Olimpiyatları’nın ana rengi olan lacivert eklendi. Tüm dizaynlarda kırmızı ve kırık beyaz, Türk bayrağını sembolize ediyor. Lacivert dokunuşlar Tokyo lacivertini, 3 rengin birlikteliği ise kadro ruhunu yansıtıyor.

Hem bayan hem de erkek ulusal sportmenlerin uçak seyahati başta olmak üzere günlük ömürde kullanacağı kıyafetler; kapüşonlu triko, tişört, spor pantolondan oluşuyor. Bu kıyafetlerde kullanılan üç renk bağcıklar, biye ayrıntıları ve spor ayakkabılarla, Tokyo Olimpiyatları’na mahsus bir his ortaya çıkarıldı.

Seremoni kıyafetleri bayan sportmenler için üçlü bir kadrodan oluşuyor. Kırık beyaz renkteki ceket ve pantolon, dökümlü şık kumaşıyla modanın bir yansıması oluyor. Ceketin çıkarılabilir kapüşonu ve pantolonun bağcıkları ise genç, dinamik ayrıntıları spor şıklıkla buluşturuyor. Seremoni ekibine eşlik eden kırmızı beyaz çizgili gömleğin, önünde yer alan lacivert uzun biyeyle, atletlerin uzun soluklu başarılara imza atması simgeleniyor. Tekrar bu ekipte yer alan üç renkli loaferların kalın tabanlarıyla güç; renkleri ve formuyla spor şıklığın kıssası betimleniyor.

Erkek atletlerin ulusal seremoni kıyafetlerindeki yeniden kırık beyaz renkteki ceket ve pantolon grup dökümlü şık kumaşıyla modayla iç içe bir görünüm sunuyor. Ceketin biyeleri ve misal renk ayrıntılarındaki ayakkabısı, dinamik dokunuşlarla sporun şıklıkla buluşmasını simgeliyor.

Tüm dizaynlarda sol göğüs üzerine işlenen ay yıldızlı arma, ulusal atletlerin yüreğinin Türk bayrağıyla attığını sembolize ediyor. Cerrahi maskelerin üzerine takılabilen kırmızı beyaz çizgili kumaş maskeler ise sağlıklı tarzın sembolü olarak tasarlandı.

Vakko’nun spor ve atletlere olan hürmeti ve ayrıntıcı ruhuyla tasarlanan üniformalar, yarışlar boyunca atletlere konforlu şıklık sağlayacak. Vakko, Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda Türkiye Ulusal atletlerine eşlik etmekten gurur duyuyor.

Her ülkenin gurur duyduğu markaları vardır, Moda Vakko’dur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı