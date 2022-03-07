Başkan Atabay 8 Mart’ta Kadın Personellerini Unutmadı

Başkan Atabay 8 Mart’ta Kadın Personellerini Unutmadı

 Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Didim Belediyesi'n
Ana Sayfa Spor 7 Mart 2022 36 Görüntüleme

Milli Tenisçilerden Çifte Başarı

Milli Tenisçilerden Çifte Başarı

Osmangazi Belediyespor’un milli tenisçisi Emir Vatansever ve Naz Albayrak, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Ankara’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili raketler, kortta adeta göz doldurdu. Büyükler kategorisinde fırtına estiren Emir Vatansever birincilik, Naz Albayrak ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Albayrak, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek karışık çiftlerde altın madalya kazandı.

Sporcu ve antrenörlerini kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç yeteneklere Mayıs ayında Brezilya’da gerçekleşecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda başarılar diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Kick Boks Büyükler Profesyonel Türkiye Şampiyonları; Spor Kenti Kocaeli’nde çıkacak

Kick Boks Büyükler Profesyonel Türkiye Şampiyonları; Spor Kenti Kocaeli’nde çıkacak