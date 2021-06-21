Milliyet Arkeoloji Dergisi ile “Nefes Alın”

Kültürel miras şuurunun kazandırılması maksadıyla okurlarıyla buluşmaya devam eden Milliyet Arkeoloji Mecmuası, Haziran sayısı ile okurlarını yeniden tarihi bir keşfe çıkarıyor. Aylık yayınlanan Arkeoloji Dergisi’nin üçüncü sayısına Milliyet Gazetesi okurları 20 Haziran Pazar günü gazete ile birlikte fiyatsız olarak ulaşabilecek.

Ömrün gündelik temposu içinde okurlarına nefes alma alanları yaratan Milliyet Gazetesi, Arkeoloji Mecmuası ile keşfetmeye meraklı okurları ile birlikte çocukları tarihi bir dünya ile buluşturuyor.

Milliyet Arkeoloji Mecmuası, 20 Haziran Pazar günkü üçüncü sayısında; Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde birinci defa ziyarete açılacak kısımları tüm ayrıntılarıyla işliyor. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en değerli arkeolog, Hititolog ve dilbilimcilerinden A. Muhibbe Darga’nın hayatını mercek altına alırken yerleşik hayatın birinci izlerini taşıyan Çatalhöyük’ün şaşırtan seyahatine çıkarıyor. Roma devrinde de büyük ehemmiyet kazanmış ve beş bin yıllık tarihiyle bir yerleşim yeri olan Sille, İstanbul’dan Kudüs’e uzanan hac yolu üzerindeki tarihi izleriyle okuyucuyu yeni bir dünyaya götürüyor. Meçhul zenginlik Anaia ise 800 yıl evvel bu topraklarda gezinmiş kadim insanlardan kalma gerçekleri paylaşıyor.

Milliyet Arkeloji her yeni sayısında aktüel arkeoloji haberlerinden Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerdeki gelişmelere, profesyonel rehberlerin anlatımıyla en özel cins rotalarından arkeolojiyle ilgili sinema ve kitaplara kadar tekrar birçok farklı mevzuyu mercek altına almaya devam ediyor.

20 Haziran Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte bayilerden fiyatsız olarak ulaşılabilecek Milliyet Arkeoloji Dergisi’ne, dijital platformlarda Dergilik uygulamalarından da erişilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı