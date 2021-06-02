Milliyet Enerji Dergisi 2. sayısı ile okurlarıyla buluşuyor

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyadaki güç kesimine dair gelişmeleri bölümün önde gelen isimleriyle kıymetlendirerek diğer bir perspektif açan Milliyet Güç Mecmuası, ikinci sayısında “Pak Gücün Yükselişi ve Güçte Büyük Dönüşüm” başlığıyla, iklim krizine karşı global çabaya ışık tutuyor. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle çabadaki yol haritası, pak güç karnesi, fırsatları ve tehditlerinin tahlil edildiği bu sayıda, güç kesiminin tüm taraflarının “büyük dönüşüm” kapsamındaki değerlendirmeleri yer alıyor.

Milliyet Güç Mecmuası, 31 Mayıs Pazartesi günkü ikinci sayısında da kesimdeki gelişmeler ve yeni bahislerin derinlemesine incelenmesinin yanı sıra birincilere de imza atıyor. Avrupa Birliği’nin güç siyasetlerine taraf veren bir isim olan AB Güç Komiseri Kadri Simson, Türkiye’de birinci sefer Milliyet Güç Dergisi’ne konuşarak Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasından AB’nin Yeşil Mutabakata ahenk konusuna kadar Türkiye’ye iletilerini iletiyor ve Türkiye’nin yenilenebilir güçteki fırsatlarına değiniyor.

Perspektif kısmında Mithat Yurdakul, Ankara’nın iklim değişikliğiyle gayret kapsamında başladığı çalışmaları, kulis bilgileriyle birlikte okuyuculara sunuyor. Global güç dünyasının önde gelen uzman ve yöneticilerinden, London Energy Club & Bosphorus Energy Club Lideri, Küresel Resources Partnership Lideri Mehmet Öğütçü, “yeni global düzeni” mercek altına alıyor. TÜSİAD Güç Çalışma Kümesi Lideri Kıvanç Zaimler, başta Yeşil Mutabakat olmak üzere, pak güç dönüşümü kapsamında Türk sanayicisinin durumunu anlatıyor. Carbon Tracker Initiative’in Yatırım Kısmı Lideri Henrik Jeppsen, yenilenebilir güç yatırımlarına odaklanırken Carbon Tracker Initiative’in İklim, Güç ve Sanayi Araştırmaları Kısmı Lideri Andrew Grant ise, güç dönüşümünde “yeni gerçekliğe” adaptasyonu ve yakın periyodu kıymetlendiriyor. Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Lideri Ayhan Kırbaş, Türkiye petrol ve doğal gaz dalının bugünü ve yarınını işliyor.

Ayrıyeten her sayıda olduğu üzere kitap tavsiyesi ve karikatürle de Milliyet Güç Mecmuası okurlarına keyifli bir içerik vaat ediyor.

31 Mayıs Pazartesi günü Milliyet Gazetesi ile birlikte bayilerden fiyatsız olarak ulaşılabilecek Milliyet Güç Dergisi’ne, dijital platformlarda Dergilik, gazetelik ve Milliyet e-gazete uygulamalarından da erişilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı