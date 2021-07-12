Milliyet Mimarlık dergisi sektördeki gelişmeleri mercek altına alıyor

Milliyet Gazetesi ve YAPI Mecmuası iş birliğiyle hazırlanan Milliyet Mimarlık mecmuası; 27 Haziran Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte fiyatsız olarak mimarlar, iç mimarlar, yapı kesimi profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler ile buluşarak kıymetli bir kaynak olmaya devam ediyor.

Mimari ve yapı bölümü için almanak niteliği taşıyan Milliyet Mimarlık Mecmuası, altıncı sayısında da tasarım, mimarlık ve kent gündemine dair birçok sektörel mevzuyu ele alıyor. Milliyet Mimarlık Mecmuası yeni sayısında; Venedik Bienali 17. Milletlerarası Mimarlık Standı Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan küratörlüğünde yer alan “Ölçü Olarak Mimarlık” projesini inceliyor. Bodrum’un dokusu ve etrafı ile ortak noktada buluşmayı hedefleyen Baraka Mimarlık, Voyage Torba Oteli projesinde klasik otel şemalarından nasıl uzak durduğunun ipuçlarını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Y. İç Mimar Selina Kazazoğlu tarafından tasarlanmış Köstem Zeytinyağı Müzesi’nin endüstriyel devrin simgesi olan çelik gereç, eski tuğla personelliği ve terazzo ile vakitsiz bir bütünlük yakaladığı projesi bu ayki içerikler ortasında yer alıyor. Ayrıyeten sıradışı mimari projeleriyle tanınan Japon asıllı Brezilyalı mimar Ruy Ohtake ile dizaynlarında sanatsal bir yaklaşımla kullandığı organik formlar ve renk olgusu üzerine keyifli bir sohbet okurları bekliyor.

27 Haziran Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte bayilerden fiyatsız olarak ulaşılabilecek Milliyet Mimarlık mecmuasına, dijital platformlarda Dergilik ve Milliyet e-gazete uygulamalarından da erişilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı