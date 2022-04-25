Minik eller harikalar yaratıyor

Karşıyaka Şair Eşref İlkokulu anasınıfı öncülüğünde başlatılan ve Karşıyaka’nın 5 okulunun da ortak olduğu “Benim Ülkem Benim Sanatım” e-twinning projesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

“Benim Ülkem Benim Sanatım” e-twinning Proje kurucusu Şair Eşref İlkokulu anasınıf öğretmenlerinden Handegül Bilgin Cuci, projenin temel amacının Türk el sanatlarını anasınıfı öğrencilerine tanıtarak uygulatmak olduğunu açıkladı. Cuci, Aralık ayında başladıkları E-twinning projesinde öğrencilerin hem kültürlerini öğrendiğini hem de minik eller tarafından bir çok ürün oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi;

“El sanatlarımız Türk milletinin yüzyıllar boyu nesilden nesile aktardığı kültürel varlığımızdır. Biz ‘Benim Ülkem Benim Sanatım’ e-twinning projesinde çocuklarımıza bu varlıklarımızı tanıtmak istedik. Bunun için proje ortağımız olan okullarla her ay bir konu belirledik. Aralık ayında çocuklarımıza ebru sanatını tanıttık.

Ocak ayında keçe uygulaması, Şubat ayında dokumacılık, mart ayında çinicilik ve çömlekçilik, nisanda ise nakış konularında çalışmalar yaptık. Çocuklarımız bu çalışmalar sayesinde hem kültürlerini öğrendi hem de eğlendi.”

SERGİ 25 NİSAN’DA

Şair Eşref İlkokulu Müdürü Zennure Pesen, Şair Eşref İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve proje ortağı 5 okulun anasınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Benim Ülkem Benim Sanatım” e-twinning projesinde miniklerin çok güzel işler ortaya koyduğunu belirterek ortaya çıkan eserlerin 25 Nisan’da okullarında sergileneceğini açıkladı.

PROJEDE KİMLER VAR?

Türk el sanatlarını anasınıfı öğrencilerine tanıtmayı hedefleyen “Benim Ülkem Benim Sanatım” e-twinning projesinde şu okullar yer alıyor;

Şair Eşref İlkokulu Anasınıfı

Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu Anasınıfı

Özgiller Dalan İlkokulu Anasınıfı

Kaptan Altay Altuğ İlkokulu Anasınıfı

Bornova Batı Anadolu Çimento İlkokulu Anasınıfı

Aliağa Mehmet Saka ilkokulu Anasınıfı

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı