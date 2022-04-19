AKM Çocuk Sanat Festivali’nin İkinci Gününde Dans Ettiler, Şarkı Söylediler, Çok Eğlendiler

AKM Çocuk Sanat Festivali’nin İkinci Gününde Dans Ettiler, Şarkı Söylediler, Çok Eğlendiler

 Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali
Ana Sayfa Spor 19 Nisan 2022 21 Görüntüleme

Miniklerde İlk Madalya Heyecanı

Miniklerde İlk Madalya Heyecanı

Bostanlıspor Teniste eğitim alan 7-8 yaş grubu dört minik tenisçi ilk turnuva ve madalya heyecanı yaşadı…

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde düzenlenen dörtlü turnuvada birbirleriyle maç yapan Bostanlıspor’un minik dört tenisçisine turnuva sonunda madalyaları takdim edildi.

Kortta heyecanlarını zaman zaman yenemeyen ve kendilerini keyifle izleyen veli ile izleyenlerin alkışlarıyla mutlu olan minik sporcular Ece Öğütveren, Nil Erkan, Elif Erkan, Berra Bozkurt’a turnuva sonunda antrenörleri Pelin Kalyoncu Ekşisu tarafından madalyaları verildi.

Kortta olduğu gibi madalyalarını alırken de aşırı heyecanlanan sporcularını “Sizler hepiniz günün şampiyonusunuz” diyerek tebrik Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, yazdığı “Fair Play Kervanı” ve “Mutluluk Üçgeni” kitaplarını da imzalayıp hediye etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Türkiye’de judonun zirvesi Kağıtspor

Türkiye’de judonun zirvesi Kağıtspor