MIP kadın istihdamını desteklemeye devam ediyor; 7 kadın puantör göreve başladı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), uzun vadeli stratejileri ile sadece operasyonel değil çevresel ve toplumsal kalkınmayı da destekleyecek çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor.

Sektörün ve şehrin ekonomik büyümesine paralel artan iş gücü ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Türkiye’nin lider limanı MIP, kadın istihdamını da desteklemeye özen gösteriyor. Dünya genelinde 2 olan denizcilik sektöründeki kadın istihdam oranını 5’lere taşımayı başaran MIP, kadın vinç operatörlerinden sonra 7 kadının puantör göreviyle iş gücüne katılmasını sağladı.

Fırsat eşitliği ilkesiyle kadının iş hayatında daha fazla söz sahibi olması için KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğiyle önemli projeler geliştirdiklerini belirten MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, ekonomik olarak güçlenen kadınların iş hayatının her alanında yer almasını sağlayacak projelere devam etmek arzusunda olduklarını söyledi. Johan Van Daele yaptığı açıklamada, “Yoğunlaştığımız en önemli konulardan biri kadın istihdamıdır. Yönetim Kurulumuzun 3 üyesi kadındır. Önceki yıllarda Türkiye’nin ilk 4 kadın vinç operatörünü sektöre kazandırmıştık. Şu anda gayet başarılı bir şekilde görevlerini yapmaktalar. Son olarak 7 kadın çalışanımızı puantör olarak operasyonlarımızda görevlendirdik. Önümüzdeki süreçte kadın çalışan sayımızı arttırmaya çalışırken, aynı zamanda kadınların üstleneceği meslekleri de çeşitlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Doğrudan 3000’nin üzerinde kişiye, dolaylı olarak 25000 kişiye istihdam sağlayan MIP’nin gerek yaratacağı istihdamla gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle Mersin’e ve Türkiye’ye daha fazla katkı yaratma çabasında olduğunu ifade eden Johan Van Daele şunları söyledi: “Akdeniz Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilecek olan “Kadın Konuk Evi Projesi”nin inşasına yakın zamanda başlamak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kadın Konuk Evi’nin ihtiyaç halinde Mersin kadınları için güvenli bir liman olacağına inanıyoruz. MIP olarak Mersin’le birlikte büyümeyi önemsiyoruz. Ekonomiye kattığımız değer ortadadır. Aynı bakış açısıyla paydaşlarımıza, kentimize, çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek toplum refahı için yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm dünya kadınlarının bu özel gününü en içten dileklerimle kutlarım.”

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Hakkında

Akfen Holding ve PSA International ortaklığında kurulan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) 11 Mayıs 2007 tarihinde T.C.D.D. Mersin Liman İşletmesini 36 yıl süreyle devralmıştır. 2017 yılında hissedarları arasına Avustralyalı Fon Şirketi IFM’in katıldığı Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Ankara, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya gibi Türkiye’nin sanayileşmiş kentleri ile Suriye, Irak ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri gibi sınır komşusu olan ülkelere, demiryolu ve karayoluyla bağlıdır. Orta Doğu ve Karadeniz’le olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla, Akdeniz Bölgesindeki ana konteyner limanlarından biridir. Mersin Uluslararası

Limanı (MIP), geniş hinterlandı, erişilebilir ulaşım imkanları ve başarılı personeli ile Türkiye’nin ithalat ve ihracat hacminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yıllık elleçlenen toplam kargo miktarı ve mevcut sahası ile MIP Türkiye’nin en büyük limanıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı