Mirza Nil İlkokulu 23 Nisan Kutlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Mirza Nil İlkokulu da 23 Nisan’da Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde kutlama yapmaya hazırlanıyor. 23 Nisan’da Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin yanı sıra öğrenciler için hazırlanan sürpriz oyunlar ve sihirbazlık gösterisi gerçekleşecek.

ÇOCUKLARIMIZ GÖKLERDEKİ YILDIZLAR KADAR PARLAK GELECEĞİMİZ İÇİN DE UMUT DOLU

Mirza Nil İlkokulu Müdürü Ercan Çifçi herkesi gerçekleştirecekleri kutlama ve eğlenceye beklediklerini açıklayarak şunları söyledi;

“Büyük bir bağımsızlık mücadelesinin başladığı yıllarda bağımsızlığa olan inancımızı ve bu yolda yapacaklarımızı ne kadar kararlılıkla yürüteceğimizi gösteren TBMMM’nin kuruluşunun 102. yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın heyecanı içindeyiz. Aynı zamanda bugün çocuk bayramı. Bayram sevinç ve eğlence demektir. Göklerdeki yıldızlar kadar parlak geleceğimiz için umut dolu olan çocuklarımızın bu bayramını kutluyorum. 23 Nisan günü hem öğrencilerimiz milli ve manevi değerlere nasıl bağlı olduklarını yaptıkları etkinliklerle gösterecek hem de kendilerine armağan edilen bu bayramda sihirbaz gösterisi, palyaço vb etkinliklerle bayramlarını kutlamanın sevincini yaşayacak. Tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte birlikte eğlenmeye davet ediyorum. Bu vesile ile Atatürk başta olmak üzere vatan savunmasında şehit düşenleri rahmet ile anıyor çocuklarımızın çocuk bayramını ve Türk milletinin milli egemenlik bayramını kutluyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı