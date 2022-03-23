Mis Kokulu Zirve-MG International Fragrance Summit ’22; iş, sanat ve moda dünyasını bir araya getirdi

‘’Koku hakkında her şey’’ bu zirvede konuşuldu

Dünya Esans Günü (World Fragrance Day) kapsamında Türkiye’de alanında ilk kez düzenlenen “MG International Fragrance Summit ‘22”, koku dünyasının global marka ve temsilcilerini bir araya getirdi. Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve; koku dünyasına farkındalık yaratmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için multidisipliner bakış açısı ortaya koymayı amaçladı.

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, esans dünyasında benimsenen Dünya Esans Günü (World Fragrance Day) kapsamında, Türkiye’de alanında ilk kez gerçekleştirilen “MG International Fragrance Summit ‘22”ye ev sahipliği yaptı. Koku dünyasının global markaları, parfüm endüstrisinin deneyimli temsilcileri ve “Koku aşkına” yolculuğa çıkanların bir araya geldiği etkinlik; sohbet oturumları, koku ile eşleşen tadım sunumları, koku müzesi ve koku deneyimleriyle zenginleşti. 22 Mart 2022 Salı günü Soho House İstanbul’da gerçekleşen zirvede; kokunun hayatımızdaki önemine vurgu yaparak sağlıktan esansın üretimine, koku trendlerinden sanata ve modaya, sürdürülebilir gelecek algısından kokuya değer katmış asırlık markalara ve geleceğin kokusuna kadar kısacası “Koku Hakkında Her Şey’’ masaya yatırıldı.

Ebru Akel’in renkli sunumuyla gerçekleşen zirve kapsamında, “Koku Hakkında Her Şey”, “Koku Dünyasına Bakış”, “Sürdürülebilir Kokular”, “Koku Duyusuyla İletişim” olmak üzere 4 oturum gerçekleştirildi. Oturumların konuk moderatörlüğünü ise Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Sabah Gazetesi Yazarı İdil Demirel, Alem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu ve MG International Fragrance Company Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak üstlendi.

‘’KOKU HAKKINDA HER ŞEY” DENEYİMLENDİ

Açılış oturumunda yer alan MG International Fragrance Company Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca; 1961 yılında Mişel Gülçiçek tarafından kurulan şirketlerinin, “Koku Aşkına” sürdürdüğü yolculuğunda; insan ve çevre odaklı yaklaşımı ile sanat dostu kimliğini ön planda tuttuğunu, esans sektörünün gelişimi ve koku farkındalığı yaratabilmek adına geçmişte olduğu gibi bugün de bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 55’ten fazla ülkede ve yurt içinde 1800’ü aşkın global üreticiye esans komposizyonu ve hammaddesi tedarik ettiklerinden söz eden Bülent Konca; Türkiye’nin en büyük ilk 650 sanayi şirketi arasında yer alarak kozmetik, kişisel bakım, hijyen, ev temizlik ve kağıt ürünleri grubunda tüketiciler tarafından bilinen pek çok ünlü marka ve üreticiyle çalıştıklarını, esans veya hammaddesi tedarik ettiklerini belirtti. Esans üretiminde yeni teknolojiler ve sektörün ilk AR-GE Merkezi ile müşteri ve iş ortaklarına hizmet verdiklerini aktaran Konca, sürdürülebilir politikalar çerçevesinde koku dünyasının geleceğine yön vermeye devam edeceklerini katılımcılarla paylaştı. Aynı oturumda yer alan L’oreal Luxe Genel Müdürü Ufuk Batur, koku dünyasının geleceği için markaların üzerine düşen sorumluluklara dikkat çekerken Evyap Ceo’su Mehmet Evyap ise kokunun vazgeçilmez bir değer olmasına vurgu yaptı. Eyüp Sabri Tuner Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de, köklü bir marka olarak şirketlerinin vizyonunu ortaya koyarak koku dünyasının geçmişi ve geleceği hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı.

TÜKETİM YÖNELİMLERİNDE KOKU ÖN PLANDA

İkinci oturumda ise pandemiyle birlikte koku farkındalığının nasıl arttığı ile ilgili önemli detayları paylaşan KBB ve Ses Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak’ın ardından GQ Dergisi Proje Yöneticisi ve IMA Eğitmeni Enda Şengünler, marka tercihlerini yöneten en önemli gücün ‘’Koku’’ olduğuna değindi. Zen Pırlanta Kurumsal İletişim Direktörü Sinem Irmak ise yaptığı konuşmada, bir mücevher markası olarak neden koku dünyasına adım attıklarını ve kokunun markalar açısından önemini aktardı. Ceremony In Bloom Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Rasih Ramazanoğlu da, markalarının koku dünyasında yarattığı fark ve kokunun fark yaratmadaki öneminden söz etti. Oturumun son konuşmacısı ise MG International Fragrance Company Parfümörü Koray Sevinç oldu. Yeni dünya düzeninde koku tasarımındaki dönüşümleri anlatan Koray Sevinç, ‘’Geleceğin koku dünyası nasıl olacak?’’ sorusunu da cevapladı.

ASIRLIK MARKALARDAN HAUTE COUTURE KOKULARA

Üçüncü oturumun konuşmacıları arasında Rebul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Filiba, NISHANE Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Murat Katran, MG International Fragrance Company Pazarlama Müdürü Baran Diler, L’oreal Luxe Eğitim Müdürü Elif Aydın ve Armani & YSL Marka Müdürü Tuna Eser yer aldı. Asırlık bir markanın değişen dünyaya adaptasyon sürecini aktaran Nüket Filiba’nın ardından konuşan Murat Katran, Türkiye’nin ilk niş parfümevini yaratma fikrinin doğuşu ve başarısı hakkında bilgiler verdi. Baran Diler; pazarlamadaki koku trendleri ve trendleri belirleyen faktörler ile ilgili detaylar paylaşırken Elif Aydın, Haute Couture kokuların esin kaynakları, kokuya yansımalarından örnekler vererek katılımcılara farklı bakış açıları sundu. Son olarak Tuna Eser de markaların vizyonunun kokularda nasıl hayat bulduğunu katılımcılarla paylaştı.

MODADAN SANATA ‘’KOKU DUYUSUYLA İLETİŞİM’’

Zirvenin son oturumu ise sanat ve moda dünyasının tanınmış isimleriyle zenginleşti. Oturumun moderatörlüğünü yapan MG International Fragrance Company Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak; çevre, insan ve sanata verdikleri değer ile koku duyusuyla İletişim kanallarını nasıl kullandıklarını ve bu doğrultuda pek çok projeye imza attıklarını belirtti ve gelecekte de işbirliklerine devam edeceklerini açıkladı. Oturumda konuşma yapan sanatçı İsmail Acar, MG International işbirliğiyle gerçekleştirdikleri “5 duyu 5 olgu” sergisinden bahsederek sanatsal anlatımlarda koku farkındalığı oluşturulup görme engellilerin de gezebileceği sanatsal aktivitelerin oluşum serüveninini paylaştı. Kokunun gelecek izdüşümleri hakkında konuşan EZRATUBA Kurucu Ortağı Ezra Çetin de, ‘’Markalar geleceğin koku dünyasına hazırlıklı mı?’’ sorusunun cevabını da verdi. Oyuncu, Yönetmen ve Yazar Tamer Levent; sanatta koku duyusunun öneminden ve koku farkındalığının sanatsal bir aktivite oluşundan bahsederken oturumun son konuşmacısı Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ise koku duyusuyla müziğin buluşma noktasını anlattı.

KAPANIŞ SEREMONİSİNDE BU KEZ KOKULAR KONUŞTU

‘’MG International Fragrance Summit’’22 oturum aralarında; koku ve tad eşleştirmeleriyle tadım sunumları gerçekletirildi. Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi Usla’nın uzmanları, katılımcılara keyifli molalar yaşattı. Skola By Usla Barista Şefi İrfan Ateş, kahvede kokunun değerine vurgu yaptığı sunumuyla beraber katılımcılara lezzetli kahveler ikram edildi. USLA Akademi Bar ve Miksoloji eğitmenleri, Any bar Miksolojisti Talat Aydın ve Alexandra Coctail Bar Miksolojisti Talat Arslan’ın sunumuyla ise kahve birleşimi ve kokunun önemi ön plana çıktı.

Kapanış seremonisi de renkli görüntülere sahne oldu. MG International House DJ’I Alper Öztovi, seti eşliğinde müzik ziyafeti çeken katılımcılar; 2022 koku trendi deneyimi yaşadı ve MG International Koku Müzesi seçkisini görme imkanı buldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı