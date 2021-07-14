Mistral Gayrimenkul’den gayrimenkul satışı

Mistral Gayrimenkul’den gayrimenkul satışı

 Mistral Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, gayrimenkul sattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıla
Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2021 5 Görüntüleme

Mistral Gayrimenkul’den gayrimenkul satışı

Mistral Gayrimenkul’den gayrimenkul satışı

Mistral Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, gayrimenkul sattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin Mistral İzmir projesi ofis kulesinde 46. katta yer alan toplam brüt 812 metrekare yüzölçümünde ve en son değerleme raporunda KDV hariç 9.098.000 TL kıymet takdir edilmiş olan ofis niteliğindeki 2 adet gayrimenkulümüz, 28.06.2021 tarihinde KDV hariç 15.250.000 TL bedelle satılmış, KDV dahil 17.995.000 TL’nin tahsilatı yapılmış ve dönem süreçleri tamamlanmıştır.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı

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