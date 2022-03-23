MIXX Awards Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni dün akşam Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yaratıcılık, inovasyon ve performans ekseninde değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX AWARDS Türkiye IAB tarafından on ikinci kez düzenleniyor. Sunuculuğunu Asuman Krause’nin yaptığı ödül töreninde 68 başvuru ödüllendirildi.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “MIXX Awards Türkiye başvuruları bu sene de değerli jürimizin emekleri ve katkılarıyla büyük titizlikle incelendi. Bu yıl MIXX başvuru kriterlerinde yaptığımız kategori sınırlamasına rağmen 619 başvuru ile sektörümüzün üretkenliğinin artarak devam ettiğini gördük. Başvuran işler yaratıcılık, inovasyon ve performans başlıklarında çok katmanlı olarak değerlendirildi. Her sene başvuran işlerin çıtasının yükseldiğini görmek ve yapılan işlerin birbirlerine ilham vereceğini bilmek çok kıymetli. MIXX Başarı Öyküleri Kütüphane’mizin sektörümüz ve akademi dünyası için önemli bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Jüri başkanlığını IAB Yönetim Kurulu Üyesi, L’Oréal Ülke Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi 21 kategoride yapılan 619 başvuru arasından 68 başvuruyu ödüllendirdi.

12. MIXX Awards Türkiye’nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Jüri Sponsoru Tooplay; Başarı Sponsorları Bosch Ev Aletleri, Ingage, Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında, AdColony, Akbank, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Forward Media, Genart Medya, Hype, Puhutv, Roy+Teddy, Sparkle Medya, Unilever ve Wavemaker yer aldı. Medyanet’in Influencer Pazarlaması, Meta’nın ise Kampanya Etkiliği kategorilerinin sponsoru olduğu MIXX’e IAB TR yayıncı üyeleri ve sektör kuruluşları her zamanki gibi katkıda bulundular.

Reklam ve tanıtım çalışmaları “MIXX’iniz Hazır” teması ile Tanıtım Destekçisi Karbonat tarafından yürütülürken Brand Age, Joy FM ve Karnaval Grup Medya Destekçileri olarak, IAB Yayıncı Üyeleri ile birlikte destek verdiler.

12. MIXX Awards Türkiye Yılın En İyisi Ödülü kazananı “Dedim Olabilir” kampanyası ile Unilever ve Medina Turgul DDB oldu. Kampanya ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

Sahibinden.com Özel Ödülü kazananıise “Enkanto Sihirli Dünya” kampanyası ile Disney, Über Dijital ve Publicis Groupe Turkey oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı