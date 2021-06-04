“Miyomlarım Var Hamile Kalamam” Demeyin

Adet düzensizliği, adet sancısı, idrar kaçırma, kısırlık, düşük üzere birçok olumsuz tabloya sebep olan miyomlar rahime ziyan vermeden cerrahi metotlarla çıkarılabiliyor. Bilhassa miyom cerrahisi sonrası hamile kalmak da mümkün olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Bayan Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, rahim çıkarılmadan yapılan miyom cerrahisi hakkında bilgi verdi.

40 yaşın üzerindeki her 3 bayandan 1’inde miyom var

Miyomlar, rahimi oluşturan düz kas hücrelerinden köken alan, düzgün huylu tümörlerdir ve bayanlarda pelvis bölgesinde en sık görülen tümörlerdir. 40 yaş üzerindeki 3 bayandan birinde miyom saptanmaktadır. Her vakit belirti vermeyen miyomlar, bilhassa büyük boyutlara geldiğinde birtakım belirtiler ortaya çıkartabiliyor. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

Olağandışı vajinal kanama (sık ve sistemsiz adet görme)

Adet ölçüsünün çok artması ve adetin olağandan uzun sürmesi

Kasık ağrısı

Cinsel bağ sırasında ağrı

Gebelik ile bağlantılı külfetler ve düşük

İdrar torbasına basıya bağlı sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, idrar kaçırma

Kalın bağırsağa basıya bağlı kabızlık ve dışkılamada zahmet.

Şikayetlerinizi ertelemeyin

Şikayete neden olmayan miyomlar çoklukla rutin jinekolojik muayenelerde saptanır. Bir şikayet oluşturmayan miyomlarda az da olsa kansere (sarkom) dönüşüm riski olabileceği için, boyut açısından tertipli takip kıymetlidir. Rutin takiplerde miyomlarda süratli boyut artışı varsa, çeşitli şikayetler oluşturma durumu varsa tedavi gereklidir. Miyomlarda faal bir ilaç tedavisi bulunmadığı için cerrahi formüllere başvurulmaktadır. Fakat cerrahi formüller bilhassa hiç çocuk sahibi olmamış genç bayanlarda kaygı oluşturabilmektedir. Genelde miyom ameliyatları sonrası rahime ziyan verileceği ve bu nedenle hamile kalınamayacağı algısı bayanlarda hakimdir.

Laparoskopik usulde ağrı daha az, düzgünleşme daha süratli

Karında, büyük kesi ve yara izi olmadan miyom ameliyatı mümkündür. Miyom tedavisinde uygun olan durumlarda laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem) ile miyomektomi birinci seçenek olmalıdır. Laparoskopik miyomektomi cerrahisi ile karın içerisinde yapışıklıklar daha az olmakta, ameliyat sonrası ağrı daha az olmakta, güzelleşme daha süratli olmakta ve karında büyük yara izi olmamaktadır.

Rahim kollayıcı cerrahi

Günümüzde, hayli genç ve gelecekte çocuk isteği olan bayanlarda, çok büyük boyutlarda miyom görülmektedir. Bu hastaların en büyük korkusu rahimlerine oluşabilecek ziyandır. Hastaların en sık sorduğu sorular, ‘miyom için rahim alınması gerekli mi?‘, ‘rahime ziyan gelir mi?‘ halinde olabilir. Miyom çıkartılması sırasında rahimde oluşabilecek bir ziyan yahut rahimin büsbütün alınması genç hastaların gelecekte anne olma hayallerini de yok etmektedir. Lakin, miyom boyutu ne olursa olsun, yalnızca miyomun çıkartılması mümkündür. Miyom tedavisi için rahimin alınması gerekli değildir. Rahime ziyan vermeden yapılan bir miyom cerrahisi sonrası hamile kalmada hiçbir badire olmamaktadır. Bu nedenle miyom ameliyatlarında cerrahi deneyim çok kıymetlidir. Miyom ameliyatını yapan cerrahın tecrübesi daha az kanama ve rahimin korunması için büyük ehemmiyet taşır.

Olağan doğum da yapılabilir

Miyom hami cerrahide miyom sayısı, miyom boyutları, miyomun rahim duvarında yerleştiği bölge yeterlice değerlendirilip, cerrahi buna nazaran planlanmalıdır. Deneyimli ellerde, uygun bir ameliyat öncesi kıymetlendirme ile rahim korunarak miyomların çıkartılması mümkündür. Başarılı bir miyom ameliyatı sonrasında hamilelik açısından rastgele bir dert beklenmez. Sadece cerrahi geçiren bayanların ameliyat sonrasında 3- 6 ay ortasında beklemesi önerilmektedir. Bu vakit diliminde rahim ve rahim duvarı güçlenir; kâfi dirence kavuşur. Miyomektomi ameliyatı sonrası çoklukla sezaryen doğum tercih edilir. Lakin rahim dışına yerleşen yahut saplı miyom üzere rahim duvarına ziyan vermeyen durumlarda olağan doğum açısından eza bulunmaz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı