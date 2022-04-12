Mobil kuaför hayatı kolaylaştırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmetiyle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Köylerinde kuaför bulunmadığı için kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gitmek zorunda kalan vatandaşların hizmet ayağına geliyor.

İlçe ilçe, mahalle mahalle dolaşan mobil kuaför ile kadını erkeği, genci yaşlısı 7’den 70’e vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verilirken, hasta, yaşlı ve engelli bireyler de evlerinde hizmet alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmeti ile Toros dağının eteklerinde kurulan merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Köylerinde kuaför ve berber bulunmayan, bu ihtiyaçları için kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gitmekte zorlanan vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kuaför tırı yetişiyor. Mobil kuaför, zaman, ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerle ilçelere gidemeyen köylülere büyük kolaylık sağlıyor.

KUAFÖR AYAKLARINA GELİYOR

Her hafta merkeze uzak köyleri ziyaret eden mobil kuaför tırı, köy meydanına park ediyor. Kadını erkeği, genci yaşlısı 7’den 70’e tüm vatandaşlara hijyen ve pandemi kuralları içinde saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, rahatsızlık ya da engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileri de ihmaletmeyen mobil tır, köy okullarının bahçesine park ederek, çocukların saçını istedikleri gibi kesip, şekil veriyor.

KÖYLERDE BÜYÜK MEMNUNİYET

Köylerinde berber olmadığı için zorluk yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin ayaklarına getirdiği kuaför hizmetinden çok memnun. Alanya kırsalındaki Yenice Mahallesi’nde yaşayan Hasan Sezen, kuaför bulunmadığı için zaman zaman kendi kendine tıraş olduğunu bazen de eşinin yardım ettiğini belirterek, Mobil kuaförün çok faydalı bir hizmet olduğunu söyledi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Mobil kuaförde kişisel bakımını yaptıran Belza Gülerkan ise ancak ilçeye gidebildiklerinde kuaför hizmeti alabildiklerini, diğer zamanlarda kadınların birbirlerine yardımcı olduğunu kaydetti. Mahmut Gürcüler ise “Tıraş olmaya ancak ilçeye giden bir araç denk gelirse öyle gidebiliyoruz. Berberin geleceğini duydum, saçımı kestirmeye geldim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Hasan Yılmaz da yaşlılar açısından çok faydalı bir hizmet olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

EVİME KADAR GELDİLER

Manavgat’ın Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan 94 yaşındaki Sinan Kara, “Büyükşehir bana berber göndermiş. Evime kadar gelerek beni tıraş ettiler. Sağ olsunlar var olsunlar. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum” dedi.

İLÇEYE GİDEMİYORUZ

Diğer bir mahalle sakini Mehmet Manay da maddi imkanları ve sağlıkları elvermediği için istedikleri zaman Manavgat’a gidemediklerini bu hizmeti çok beğendiklerini ifade etti. Manay, “Başkanımız sağ olsun bizlere ayağımıza kadar böyle bir hizmet göndermesi çok güzel bir şey. Bizi büyük bir telaştan kurtarıyor” dedi.

Ali Boz isimli vatandaş, “Daha önce de mobil berber hizmetinden faydalandım. Ben bastonsuz zor yürüyorum. Tek başıma ilçe merkezine gitme şansım yok. Bizleri düşünüp böyle güzel bir hizmet verdiği için başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

TEŞEKKÜRLER MUHİTTİN AMCA

Manavgat kırsalındaki Değirmenli (Karavca) İlkokulu Öğrencisi Hasan Ataş, Büyükşehir Belediyesi’nin berber hizmetinden okulun birinci döneminde faydalandığını ve tekrardan geldikleri için mutlu olduğunu ifade etti. Ataş, “Bizim evimiz Manavgat’a uzak. Berbere babamla akşam saatlerinde gittiğimiz için uykumuz geliyordu. Birinci dönem berber amcalar gelmişti ikinci dönem yine geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Değirmenli İlkokulu öğrencilerinden Hasan Koç ise “ Manavgat’a mesafeden dolayı yalnız hafta sonları gidebiliyoruz. Berber abi saçımı çok güzel kesti. Teşekkürler Muhittin amca” diye konuştu.

17 BİN KİŞİYE KUAFÖRLÜK HİZMETİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal bölgelerde kuaförlük hizmeti alamayan vatandaşların ayağına kuaförlük hizmeti götürdüklerini söyledi. Kadın ve erkeklere yönelik verilen kuaförlük hizmetinin yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Güven Ulutekin, “Özellikle engelli, yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlarımızın saç kesimleri ve kişisel bakımlarını yapıyoruz. Yaklaşık 17 bin kişiye kuaförlük hizmeti verdik” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı