Mobil oyunlarda bulut dönemi

Dünya genelinde taşınabilir aygıtlara yönelimin artışı, oyun dalında de yeni bir devir başlatıyor. Gaming Bölümü 2019-2020 Q1 Raporu’na nazaran pandeminin de tesiriyle 2020 yılında 2,7 milyar oyuncuya ulaşan global oyun pazarında oyunların %66’sı masaüstü bilgisayarlar, %38’i ise akıllı telefon ve tabletlerden oluşan taşınabilir aygıtlar için geliştiriliyor. Bu eğilimin daha da artması beklenirken, değerli bir atak taşınabilir bulut teknolojileri şirketi now.gg’den geldi. Şirket, oyun geliştiriciler için nowCloud OS tarafından desteklenen bir taşınabilir bulut platformu oluşturdu. Halihazırda Perfect World, PerBlue ve Lilith Games üzere dünyanın önde gelen oyun geliştiricileri tarafından kullanılan now.gg’in taşınabilir bulut platformu; erişilebilirlik, paylaşılabilirlik ve maliyet tasarrufu üzere pek çok bahiste avantaj sunarak oyun geliştiricilerin potansiyelini ve benimsedikleri iş modelini büyük ölçüde değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket, taşınabilir oyun geliştiricilerin dünyanın her yerinden yeni kullanıcılara ulaşma biçimine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Aygıt, işletim sistemi yahut bölgesel kısıtlamalar mahzur teşkil etmeyecek

Şirketten edinilen bilgilere nazaran, bugün cep telefonlarının yaklaşık %40’ı güçlü oyunlara ayak uyduramıyor ve global pazardaki akıllı telefonların %60’ının ise düşük yahut orta performansa sahip olduğu görülüyor. Bu durum bilgi süreç, depolama ve performans bakımından ağır oyunların desteklenememesine neden oluyor. now.gg’nin taşınabilir bulut platformu, grafiklerin ve yüksek performanslı ve etkileşimli oyunların oyunculara aygıt, işletim sistemi yahut bölgesel kısıtlamalar olmaksızın sunulmasına imkan tanıyor. Böylelikle bir birincisi gerçekleştiren platform sayesinde oyun toplulukları, dilediği rastgele bir taşınabilir aygıtta yahut işletim sisteminde oyun oynayabiliyor, oyunları halihazırda kullandıkları toplumsal kanallarda anında paylaşabiliyor ve sahip oldukları ödeme kanalları aracılığıyla oyun içi satın alma süreçlerini gerçekleştirebiliyor.

Oyunlar tek tıkla paylaşılabilecek

now.gg, dünya genelindeki oyuncu topluluklarını taşınabilir ortama taşımanın yanı sıra, oyunları tek bir kontağın tıklanmasıyla anında paylaşılabilir hale de getiriyor. Oyuncular, ağır işleyen indirmeleri ve yüklemeleri beklemek yerine, oyunları anında paylaşabiliyor ve tek tıkla erişebiliyor. Oyunlar ise platformdan ayrılmadan Discord ve Snapchat üzere üçüncü taraf uygulamalarda bile oynanabiliyor. Böylelikle oyun geliştiriciler, her gün toplumsal medyaya katılan 1,3 milyon yeni kullanıcıya en sevdikleri oyunlara toplumsal medya platformlarından erişim ve paylaşma imkanı sunarak daha geniş kitlelerle bir ortaya gelme fırsatı yakalıyor.

Oyun içi satın almalarda dijital cüzdan kullanımını da destekliyor

Mevzuya ait açıklamada bulunan now.gg CEO’su Rosen Sharma, “now.gg, taşınabilir oyun geliştiricilere kullandıkları aygıtların ve uygulama mağazalarının teknik özellikleri nedeniyle ulaşamadıkları oyuncuları da kazanma gücü veriyor. Taşınabilir bulut, yeni bir oyunu deneyimlerken karşılaşılan tüm manileri ve aygıt ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak taşınabilir oyunlara erişimi herkes için mümkün kılıyor. Bu da oyun geliştiricilerin bir milyar taşınabilir oyuncuyu kazanmaları için eşsiz fırsatlar yaratıyor.

Gelecekte lokal bir bulut oluşturmak mümkün olacak

nowCloud OS tarafından desteklenen platform, oyun geliştiricilerin mevcut Android uygulamalarını bulut için basitçe etkinleştirmesine ve gelecekte mahallî bir bulut oluşturmasına da imkan tanıyor. Böylelikle uç nokta, bant genişliği ve gecikme kısıtlamalarının özelliklerine ahenk sağlanırken bulutun maliyet performansı da optimize edilebiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricilerin, oyunlarını now.gg bulutunda saklamaları ve oyunlarını global çapta erişime açmak için ilişkiyi internet sitelerinde yayınlamaları kâfi oluyor.

Hibya Haber Ajansı