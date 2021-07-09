Mobilya, Kağıt ve Orman ürünlerinde hedef 755 milyon dolar

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği tasarım, AR-GE, markalaşma ve inovasyonla 2021 yılını 755 milyon dolar ile geride bırakmayı hedefliyor.

2019-2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısında konuşan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği Lideri Cahit Doğan Yağcı, pandemiye karşın Türkiye geneli üç kesimin ihracatının 2020 itibariyle 5,5 milyar dolar düzeyini geçerek 2019 yılını yakaladığını söyledi.

“Ege Bölgesi olarak baktığımızda 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata gerçekleştirerek geçen yılın ihracat sayısının üzerinde kalmayı başardık. Türkiye geneli 220, Ege Bölgesinden ise 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan. İhracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti üzere ithalat potansiyeli yüksek ülkeler amaç pazarlarımız ortasında yer alıyor.”

Ege’nin katma pahası Türkiye ortalamasının üzerinde

Birliğin kapsadığı 3 dala ilişkin eserlerin ihracatında Ege’nin Türkiye ortalamasının yüzde 40 üzerinde bir katma kıymet sağladığını açıklayan Yağcı, Türkiye geneli ortalama kilogram başına ünite fiyatının 1,51 USD, Ege Bölgesi’nin ise kilogram başı 2,12 USD olarak gerçekleştiğine değindi.

“Hedefimiz; tasarım, AR-GE, markalaşma ve inovasyonla eserlerimizin katma bedeli daha da yükselterek ihraç etmek, ünite ihraç fiyatlarımızı üst çekerek ihracatımızı arttırmak. Bu maksatla 2021 yılında Birlik olarak 755 milyon dolar ihracat sayısını yakalayacağımıza inanıyoruz. 2020 yılına baktığımızda bir evvelki yıla nazaran dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini yaptığımız kekikte yüzde 13, dünya üretiminin yüzde 90’ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağında yüzde 17 artış görülüyor. Tıpkı halde biberiyede yüzde 30, ıhlamurda yüzde 32 artış mevcut ve 2021 yılında bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz.”

İzmir tıbbi ve aromatik bitkilerde liderliğe oynuyor

Cahit Doğan Yağcı, EİB’in odun dışı orman eserlerinde 2020 yılı itibariyle ünite fiyatının Türkiye ortalamasına nazaran yüzde 85 daha fazla olduğunun altını çizdi.

“Bu kadar değerli olan bu eserlerin üretim alanlarının arttırılması, hakikat metotlarla üretilmesi üzere maksatlarla sürdürülebilir bir üretim için Tarım Bakanlığı uyumunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ortaklarından olduğumuz Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve buna bağlı sanayi gelişiminin sağlayarak İzmir’in bu mevzuda öncü hale getirilmesi”

Yağcı, bir öbür hedefin da proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide bölümünde dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu açıkladı.

“Bu sayede yerli tohum ve fide üretiminin arttırılması, kaliteli cinslerin elde edilmesine yönelik ıslah ve Ar-ge çalışmaları, cet tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması konusunda çalışmalar da yürütülecek.

Mobilya trendi yükseliyor

Pandemiyle birlikte meskenlerimiz artık home-office olarak da kullanılıyor, kimi kesimler kalıcı olarak meskenden çalışmaya geçerken, buna imkanı olmayan dallar dahi uzaktan toplantılarda mesken ortamını kullanabiliyor. Bu trend ile 2020 yılının ikinci yarısında toparlanarak ivme kazanan kesimlerden olmayı başardı. Mobilyada Ege bölgesi olarak Türkiye ortalamasına nazaran 20 daha katma kıymetli eser ihraç ediyoruz ve ihracat ünite fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz.”

Bölüm olarak birinci amacımız dünya mobilya ihracatında birinci 5 ülke ortasına girmek

Dünyada referans kabul edilen araştırma merkezi CSIL’in raporuna nazaran 2020 yılında Türkiye’nin global mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya kadar yükseldiğini söyleyen Cahit Doğan Yağcı, “Sektör olarak birinci maksadımız Dünya mobilya ihracatında birinci 5 ülke ortasına girmek ve mobilya kesimimizin bunu başarabilecek potansiyeli var. Ticaret Bakanlığımız, mobilya bölümüne yönelik ABD özelinde belirlediği strateji doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor ve bu kapsamda ABD’de bir lojistik merkez kurulması planlanıyor.” dedi.

ABD, Fas ve Dubai mobilya kesimi için fırsat olarak gördüğümüz ülkelerden

Yağcı, “Mobilya bölümünde yeni Ur-Ge Projemiz ‘Aegean Furniture’ Bakanlık tarafından onaylandı ve projenin muhtaçlık tahlili sürecini yürütüyoruz. Bu proje ile gaye pazarlarımıza yönelik çalışmalarımız ağırlaştırarak, kümelenme ile çok daha uygun maliyetlere çok daha faal çalışmalar yapacağız. ABD, Fas ve Dubai mobilya bölümü için fırsat olarak gördüğümüz ülkelerden, 2021 yılı içerisinde heyet tertipleri ile bu ülkelere olan ihracatımızı arttırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Tasarımcılarla firmalarımızı bir ortaya getirecek platform için çalışmalar yürütüyoruz

Mobilya bölümünce İzka tarafından desteklenen Mobint projesiyle firmaların e-ticarette yol haritalarının hazırlanması sürecininin tamamladığına değinen Cahit Doğan Yağcı kelamlarına şöyle devam etti:

“Mobilya dalının markalaşması ve tasarım odaklı üretime ağırlaşabilmesi için tasarımcılarla firmalarımızı bir ortaya getirecek bir platform kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede firmalarımızın tasarım odaklı ve katma kıymetli eser ihracatını sağlanması ve tasarımcılarının önünün açılması hedeflenmektedir. Bu yıl 32’incisi düzenlenen olan Modeko Milletlerarası İzmir mobilya fuarına info stant ile iştirak sağlayarak takviyemizi sürdürdük.”

Endüstriyel plantasyon kağıt başta olmak üzere tüm kesimlerimiz için epey değerli

Bu sene birincisini gerçekleştireceğimiz Ezber Bozan tasarım müsabakasının son müracaatının ayın 25’i olduğunu hatırlatan Yağcı, yarışa iştirakçilerin ağır ilgi gösterdiğini de kelamlarına ekledi.

“Kağıt mamülleri dalımız bir öteki lokomotif dalımız ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye’de Ege olarak hissemiz yüzde 23. Kağıt bölümümüz 2020 yılında ihracatta bir evvelki yıla nazaran ölçü bazında artış gösterse de, dolar bazında düşüş yaşanmıştır. Bunun sebebi bir devir ithal hammadde olan selüloz fiyatlarında yaşanan düşüş olmakla birlikte son periyotta maliyetler tekrar yükseldiğinden sayılara yansıyacaktır. Kesimin en kıymetli sorunu daha evvel tekraren gündeme getirilen ithalata dayalı hammadde sorunu. Endüstriyel plantasyon kağıt başta olmak üzere tüm kesimlerimiz için epey değerli.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı