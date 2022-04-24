Mobilyacılar Büyük Hedef Peşinde

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan Türkiye’de bir ilke daha imza atmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkta bir araya geldi.

Türkiye çapında iki büyük hedefi yerine getirmek için çıktıkları yolda önemli mesafeler aldıklarını belirten İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, “Göreve gelirken kendimize iki büyük hedef koymuştuk. Üyelerimizi daha üst basamaklara taşıyacak, eğitim ve hizmet binamızı Türkiye’ye örnek olacak şekilde yaptık. Diğer büyük hedefimiz olan sanayi sitesi projesine kilitlendik” dedi.

Sanayi sitesi projemizi Bakan Kurum’a anlattık

Kent içlerinde sıkışıp kalan mobilya üreticilerini modern yapıda yeni bir sanayi sitesine kavuşturmak istediklerini vurgulayan İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, “Birinci büyük hedefimizi yerine getirmenin onuruyla ikinci hedefimize odaklandık. Geniş üretim ve teşhir alanlarının olacağı, yeşil enerji sıfır atık gibi akıllı bir sanayi sitesini kurmak için AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile önemli bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktayı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile birlikte bakanlıktaki makamında değerlendirdik. Kent içinde kabına sığmayan esnafımız için sanayi sitesinin gerekliliğini anlattım” şeklinde konuştu.

İzmirli mobilyacı tıkanırsa ekonomi tıkanır

Ana konusu yeni sanayi sitesi olan görüşmelerinde mobilyacı esnafın sorunlarını da aktardığına dikkat çeken İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, “Üyelerimiz iki ay sonra teslim edecekleri üretimleri için fiyat veremiyorlar. Çünkü hammaddeyi temin edip edemeyeceklerini, buldukları takdirde bedelinin ne olacağını bilmiyorlar. Hammadde teminindeki sıkıntılar üretim potansiyelini oldukça düşürdü. Bu durum ister istemez mobilya satışlarını da olumsuz etkiliyor. Mobilyacının iş hacmi düşerken kirası, vergisi, elektrik, akaryakıt giderlerinde eksilme olmuyor. Hammaddenin yanı sıra elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere tüm girdilere önemli zamlar geldi. Türkiye’nin en önemli ihracatçıları arasında bulunan mobilyacılar için özel tedbirler ve teşviklerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bu sektörün tıkanması, İzmir’in ticari hayatını da olumsuz etkilemektedir” dedi.

Ülke ekonomisi kazanacak

Bakan Kurum’un talimatıyla site konusunu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak ile ele aldıklarını belirten İZMOD Başkanı Özkoparan, “İl müdürümüz bizim taleplerimizi olumlu karşıladı. Destek olmak için fikir beyan etti. Menderes’in yanı sıra İzmir’in kuzey havzasında özellikle Menemen ilçesindeki arsalar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Sektöre mutlaka bir sanayi sitesi kazandırmayı arzuladığımızı, böyle bir oluşumun sadece sektöre değil, İzmir ve Türkiye ekonomisine de önemli katma değer sağlayacağını anlattım ”şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı