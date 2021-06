Moda Endüstrisi, sürdürülebilirlikte diğer sektörlere rol model oldu

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Birliği 2050 yılında sıfır karbon salınımı hedefliyor. İhracatının yaklaşık yüzde 70’ini AB ülkelerine yapan Türk Moda Sanayisi, Sürdürülebilirlik ile ilgili projelerini hızlandırdı.

Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaların tercih değil mecburilik haline geldiğine işaret eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Lideri Burak Sertbaş, Birlik olarak Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği “Hazır Giysi Kesiminde Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi” kapsamında 12 firmaya “Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı” imkanı sunduklarını lisana getirdi.

EHKİB bünyesinde Etraf Mühendisi istihdam edeceğiz

Bilhassa gelişmiş pazarlarda faaliyet gösteren markalar ve müşterilerin bahse özel bir ehemmiyet verdiğine vurgu yapan Sertbaş, “Sürdürülebilirlik önümüzdeki periyotta tüm müşterilerin ve markaların öncelikli gündem hususu olacak. Hazır Giysi Bölümünde Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı faaliyeti ile firmalarımızın bu bahiste teknik açıdan daha kâfi olmalarını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere önümüzdeki devirde kesimin dinamiklerini etkileyecek çerçeve şartlara hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizin bu modülünün bir çıktısı olarak Ege Bölgesinde hazırgiyim bölümünde faaliyet gösteren firmalarımızın etraf ve sürdürülebilirlik ile ilgili gereksinimlerine cevap vermek üzere Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bünyesinde bir etraf mühendisi istihdam edeceğiz. Bu sayede alanda firmalarımıza daha tesirli hizmet sunmayı hedefliyoruz” formunda konuştu.

Öteki birliklere örnek olduk

Projeye katılan firmalardan aldıkları geri dönüşler sonrasında çok gerçek vakitte ve hakikat içerikte bir projeye attıklarını gördüklerinin altını çizen EHKİB Lideri Sertbaş, Sürdürülebilirlik başlıklı URGE Projelerinin Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 4 birliğine ilham kaynağı olduğunu dillendirdi. Sertbaş, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak son 3 yıldır tüm projelerimizin ana ekseninde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon var. Etrafa hassas üretmek ve ihracat yapmak için EİB bünyesindeki 4 ihracatçı birliğimiz Sürdürülebilirlik başlıklı yeni URGE Projelerini başlatıyorlar. Ege Bölgesi’ndeki firmalarımızın sürdürülebilirlik karneleri çıkarılacak. Bu süreçte başkan olduğumuz için ayrıyeten gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ile ilgili projelerimiz bundan sonraki devirde de devam edecek. URGE Projemiz kapsamında bundan sonraki çalışmamız güç verimliliği eksenli olacak” dedi.

Sertbaş: “Karbon salınımımızı nötürlemek için 5 bin ağaç dikeceğiz”

Danışmanlık Faaliyeti kapsamında projede yer alan 12 hazır giysi firmasına; “Çevre Mevzuatı Kapsamında Yasal Gerekliliklerin Tespit Edilmesi”, Çevresel Boyutların Tesir Değerlendirmesinin Yapılması, “Çevresel Risk ve Fırsat Tahlilinin Yapılması”, “ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Düzeyinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz ve Özellikler” Standartlarına Uygun Olarak Sera Gazı Emisyonları Envanteri / Karbon Ayak İzinin ve Karbon Nötr Hesaplamasının Yapılması” başlıklarında danışmanlık verildiğini tabir eden Sertbaş, kelamlarını şöyle tamamladı: “Projeye başlarken firmalarımızda sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık ile proje sonrasındaki farkındalık ortasındaki büyük fark ne kadar hakikat bir adım attığımızı ortaya koydu. Projede yer alan 12 firmamızın 2020 yılı faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonu toplamı 1585 tCO2 ediyor. 2020 yılı karbon nötr olmak için dikilmesi gereken ağaç sayısı 3859 adet. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak bu sayının üzerinde ağaç dikimi için firmalarımıza öncü olacağız. Amacımız Birlik ve üyelerimizin iştirakiyle 5 bin ağaç dikmek.”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nce sürdürülen “Hazır Giysi Kesiminde Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi” kapsamında yapılan “Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı”na EHKİB üyesi “DEMİRIŞIK DOKUMA KONF. SAN. VE TİC. A.Ş, DEMOTEKS DOKUMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ECO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARAT A.Ş., ENRA DOKUMACILIK KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., İYA DOKUMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., MERGER DOKUMACILIK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ., MERGÜ DOKUMA KONF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., ORİMPEX DOKUMACILIK A.Ş, SEYFELİ DOKUMA DIŞ TİC.TUR.İNŞ.TAAH.GIDA MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., TAYRA DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., VERSİON DOKUMA TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ve ZAROTEKS DOKUMA İNŞ.İTH.İHR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.” firmaları katıldı.

Danışmanlık hizmeti Ekinoks Kimyasal Eserler ve İdare Danışmanlığı San. ve Tic. A.Ş. firmasından alınırken, Etraf Mühendisi Rahile Yeni Proje Liderliğini üstlendi.

Tayra Dokuma Genel Müdürü Ertan Aslan: “Atıklarımızın neler olduğunu öğrendik”

EHKİB’in “Hazır Giysi Bölümünde Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi” kapsamında “Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı” alan firmalardan Tayra Dokuma’nın Genel Müdürü Ertan Aslan, danışmanlık hizmeti sonrasında öncelikle şirketlerinde çevresel sürdürülebilirlik kültürünü oluşturmaya başladıklarını lisana getirdi.

“Atıklarımızın neler olduğunu öğrendik” tespitinde bulunan Aslan, “Önceden yalnızca kırpıntı, naylon/poşet ve kağıt/karton atıklarını ayrıştırıyorduk ancak gördük ki o kadar çok ayrıştırmamız gereken tehlikeli ve tehlikesiz atığımı olduğunu öğrendik ve farklı ayrı atık istasyonları oluşturduk. Çalışanlarımıza eğitim verdik ve artık hepimiz hangi atığı nereye atmamız gerektiğini biliyoruz.. İsraf etmememiz gerektiğini daha güzel anladık. Bunları Tayra olarak yapmazsak doğal kaynaklarımızı tüketeceğimizi şuurundayız. Atığın aslında bir kaynak olduğunu öğrendik, Çevresel duyarlılığımız arttı. Atıkları nasıl ayrıştırmalıyız, nasıl toplamalıyız, nasıl lisanslı atık firmalarına ulaşmalıyız onları öğrendik. Resmi portalları ve neleri ne vakit beyanlar yapmalıyız, etraf mevzuatının neresindeyiz onları öğrendik. Kolektif şuurumuz arttı. Çalışanlarımızın Tayra’ya olan aidiyet duygusu arttı. Güç tasarrufu yapmanın mali boyutunun yanı sıra etraf boyutuna da olumlu tesiri olduğunu öğrendik. Bu bahiste da çalışanlarımıza eğitimler vermeye başladık” dedi.

Yeşil fabrika oluyoruz

Etraf mevzularının dokümantasyon yapısının kıymetini, tüm yapılan çalışmaların Çevresel sürdürülebilirlik sürecinin temeli olduğunu ve bunu daima geliştirmek gerektiğini öğrendiklerini dillendiren Aslan kelamlarını şöyle tamamladı: “Müşteri boyutunda ise müşterilerin neyi niye istediğini ve nasıl hazırlanmamız gerektiğini daha yeterli anladık. Müşterilerimizi daha uygun neler sunabiliriz onları görmeye başladık. Yeni yatırımlarımız da çevresel boyuta daha çok değerlendirmeye başladık. Yeni yatırımlarımızda çevresel boyutlarını daha şuurlu değerlendirmeye başladık. Tüm yaptığımız çalışmalarımızı Yeşil fabrika oluyoruz diye toplumsal medyada hesaplarımız da başlamaya ve müşterilerimize sunmaya başladık. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız emekleme evresinden ayağa kalkıp şuurlu adımlar atmaya başladık.”

Çetin: “Çevresel faaliyetleri sistematik yönetmek yetisi kazandık”

İya Dokumacılık İş Geliştirme Uzmanı Elif Çetin ise; EHKİB’in danışmanlık projesi öncesinde İya dokuma olarak çevresel bahislerini yönettiklerini, proje sayesinde çevresel faaliyetlerini bir süreç mantığı ile sistematik olarak bütünsel yönetmeyi öğrendiklerinin altını çizdi.

Dokümantasyon idaresinin çok değerli olduğunu, çevresel hangi parametreleri izlemeleri gerektiğini, çevresel boyutlarının neler olduğunu ve tesirlerinin neler olduğunu öğrendiklerine vurgu yapan Çetin, “Çalışanlarımıza da farkındalık kazandırmak için eğitimler vermeye başladık, bizler eğitimler aldık. Çevresel resmi mevzularımızı biliyorduk lakin ayrıntılardaki mevzularımızı netleştirdik. İklim değişikliğine olan etkilerimizi, bunlar için bizlerin neler yapabileceğini öğrendik. Çevresel sürdürülebilirlik şuuru aşılanmış oldu. Çevresel risk ve fırsatlarımız belirlendi, 2020 yılına ilişkin faaliyetlerimizden kaynaklı sera gazı salımımızı, buna istinaden karbon nötr olmak için kaç ağaç dikmemiz gerektiğiyle karşı karşıya kaldık” formunda konuştu.

