Modanisa, Altıncı Deneyim Mağazasını Zeruj AVM Pendik’te açtı!

Türkiye’nin birinci memleketler arası e-ticaret ve online giysi platformu Modanisa, yeni tecrübe mağazasını Zeruj Anatolia’da açtı. 11 Haziran’da hizmete giren Modanisa’nın tecrübe mağazası ile hem yerli hem milletlerarası modaseverler toplam alanı 4 bin metrekareye ulaşan Modanisa mağazalarında modest dizaynlarla buluşma imkanına sahip oldu.

Türkiye’nin birinci memleketler arası online alışveriş sitesi Modanisa, bayanın kendi kıymetlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine rehberlik etmeye, mağazalarıyla da devam ediyor. Birincisi İstanbul Zeytinburnu’nda 2018 yılında açılan ve dünyanın bayan temalı birinci avm’si olarak kabul edilen Zeruj Port AVM’nin ikincisi, geçtiğimiz günlerde Pendik’te Zeruj Anatoli ismiyle hizmete girdi. Modanisa, Pendik’teki AVM’de 6’ıncı mağazasının açılışını yaptı.

Hayat biçiminden ödün vermeden kendi tarzını oluşturan bayanlara 5 kıtada, 140 ülkede online hizmet veren Modanisa, Zeruj Anatolia’da açılan yeni mağazası ile mağaza sayısını 6’ya çıkarıyor. Toplamda 4 bin metrekareye ulaşan 6 mağazada, birbirinden zevkli tasarım kıyafetler müşterilerle buluşuyor. Modanisa deneyim mağazalarına, yalnızca Türkiye’deki müşterileri değil, Ortadoğu, Endonezya, Malezya, Amerika, Kanada, İngiltere ve Fransa’dan Türkiye’ye turist olarak gelen, daha evvel Modanisa’dan online alışveriş yapmış müşterileri de büyük ilgi gösteriyor.

Modanisa.com gündelik giysiden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 100.000 farklı eseri 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı lisanda buluşturuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı