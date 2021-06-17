Modern ve Yenilikçi Bir Villa Projesi

Hayalini kurduğunuz hayat alanlarını, muhtaçlığa nazaran tasarlayıp gerçeğe dönüştüren Home Yapı, Gümüşyaka Kurtsan Villaları Projesi ile villa mimarisine yenilikçi bir bakış açısı getiriyor.

Kent hayatının geriliminden ve yoğunluğundan bunalanlar kente ulaşımı kolay, ancak daha sakin bölgelere yerleşmeye başladılar. Bilhassa Silivri bölgesi, İstanbul’da yaşayanlara, ferah ve tabiat ile iç içe bir ömür alanı için cazip avantajlar sunuyor.

Müşterilerinin zevkleri ve talepleri doğrultusunda estetik, işlevsel, emniyetli ömür alanları inşa eden Home Yapı, Silivri bölgesinde yaptığı inşaat projeleriyle isminden kelam ettiriyor.

Firmanın Silivri-Gümüşyaka’da gerçekleştirdiği Gümüşyaka Kurtsan Villaları Projesi denize sıfır, etrafı ağaçlarla çevrili yeşilliklerin içinde, huzurla konforun buluştuğu, çağdaş ve klasik çizgilerin iç içe harmanlandığı yenilikçi bir villa mimarisini sahiplerine sunuyor.

Proje, yaklaşık 2500m²’lik toprakta 3 blok 7 bağımsız ünite, toplam 1500m² inşaat alanından oluşmaktadır. 10 araçlık kapalı otopark, havuz, güneşlenme terası, deniz görüntülü seyir terasları, küçük kafe bar, yeşilliklerin içerisinde sirkülasyon ve oturma alanların olduğu, konforun ve huzurun birleştiği özel yerler tasarlanmıştır.

Tüm Gereksinimlere Yanıt Verebilen Bir Hayat Alanı

Silivri bölgesinde villa projelerine ilginin büyük olduğunu belirten Home Yapı Kurucu Ortağı İnşaat Mühendisi Nevzat Ülküseven, “Gümüşyaka bölgesi, kente kolay ulaşılabilir olmasının yanı sıra, güneşlenip denizin tadını çıkarmak ve tabiat ile iç içe, ferah bir ömür sürmek isteyenler için çok uygun bir yer.

Home Yapı Mühendislik olarak, bilhassa hakim olduğumuz Silivri bölgesinde gelen talepler doğrultusunda, şeffaflık unsuruna bağlı kalarak müşterilerimize istedikleri projeleri eksiksiz olarak teslim ediyoruz. Gümüşyaka Kurtsan Villaları Projemiz de aksama olmadan tam gaz devam ediyor. 2021 yılı içerisinde, Home Yapı teminatıyla sahibine teslim edilecektir.

Sahiplerinin tüm gereksinimlerine yanıt verecek izole ve yeşilliklerin içerisinde, çağdaş bir bakış açısıyla tasarlanmış villalar, özel sipariş üzerine tasarlanmıştır.” dedi.

Klasik Villa Mimarisi Dışında Yenilikçi Bir Proje

Projenin mimari özellikleri ile ilgili ayrıntılara değinen Home Yapı Kurucu Ortağı Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu, “Gümüşyaka Kurtsan Villaları, çağdaş ve klasik anlayışı bütünleştirdiği için klasikleşmiş villa mimarisi kalıplarının dışında yenilikçi bir proje. Konforun üst seviyede tutulduğu, denize sıfır pozisyonuyla tabiatın dokusuna uygun yeşil alanı fazla olan lüks bir tasarım yaptık. Müşterimizle yaptığımız istişareler sonucunda de projemizin inşaatına süratle başladık.

Projemizde, güvenlik ön planda tutularak, yüksek kaliteli beton ve nervürlü demir kullanıldı. Sarsıntı riski taşımayan yönetmeliklere uygun halde ve tüm kalemlerde birinci sınıf materyal ve işçilikle imalat devam ediyor.

24 saat kamera kayıt güvenlik sistemi, otomatik panjur, etraf ve peyzaj düzenlemesi, üst seviye ısı ve ses izolasyonunun bulunduğu proje, eksiksiz ve müşterilerimize kendilerini ilişkin hissedecekleri bir ömür alanı olacak.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı