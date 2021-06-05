‘Molecular Architecture’ sergisi Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda Venedik Bienali’nde

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve takımının üzerinde çalıştığı hücre mimarisi çalışmaları Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda ve ünlü sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu sanat yapıtına dönüştürüldü. Hücrelerin içerisinde bir ‘moleküler’ seyahate çıkaran ‘Molecular Architecture’ standı, Venedik Bienali’nde görücüye çıktı.

Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Molecular Architecture’ başlıklı stant dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden 17. Venedik Bienali’nde izleyiciyle buluştu. Stantta, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve grubunun 2020 yılında üzerinde çalıştığı hücre mimarisinin ünlü sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu hale getirilmiş çarpıcı yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Stant, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in 5 yılda ürettiği datalarla hayata geçirildi.

21 Kasım’a kadar açık kalacak

Biyoloji ve ömrün altında yatan sonsuz bilgi ve tertibin büyüleyiciliğini ortaya koyan stant, sanatseverlere hücrelerin içerisinde görülmemiş bir ‘moleküler’ seyahate çıkma imkânı sunuyor. İleri seviyede bilimsel uğraş ile alışılmışın dışında bir yetenek ve yaratıcılığa sahip bir sanatçı ve takımının gücünü birleştiren stant, biyolojik sistemin sonsuz ‘ahenkli’ karmaşasının insanın hayal gücünün ne derece ötesinde olduğunu fark ettiriyor. Venedik Bienali’ndeki stant 21 Kasım’a kadar gezilebilecek.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk besin dalının duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat ideolojisinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sıhhat alanlarında bilimsel ve sağlam bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İrtibat Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı hayat ve beslenme bahislerinde sağlam bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma maksadıyla yoluna devam etmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı