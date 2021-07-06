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Ana Sayfa Ekonomi 6 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Mondi Tire’de komite üyeleri belirlendi

Mondi Tire’de komite üyeleri belirlendi

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yönetim Şurası Lideri olarak Thomas Ott’un, İdare Heyeti Lider Vekili olarak Sevinç Yener Çimecioğlu’nun seçilmesine, komite üyelikleri bakımından da Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığına Bağımsız İdare Şurası Üyesi Hakan Akbaş’ın, komite üyeliklerine İdare Şurası Üyesi Tarık Anıba, Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Mehmet Sait Gözüm ve Yatırımcı İlgileri Kısmı Yöneticisi Merve Koç’un, Kontrolden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Hakan Akbaş’ın, komite üyeliğine  Bağımsız İdare Şurası Üyesi Mehmet Sait Gözüm’ün, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız İdare Şurası Üyesi Mehmet Sait Gözüm’ün, komite üyeliklerine İdare Heyeti Üyesi Tarık Anıba ve Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Hakan Akbaş’ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

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