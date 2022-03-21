Monopoli Sigorta: Politik Riskler Sigorta Sektörünü de Etkiliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, tüm alanlarda etkisini gösterirken sigorta sektörünü de etkilemeye başladı. Politik risk, havacılık, kredi ve denizcilik sigortaları başta olmak üzere sigorta sektöründe ciddi bir baskı oluşacağının beklendiğini belirten Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, sıcak gündemden etkilenen sigorta sektörünü değerlendirdi.

Son yıllarda sigorta sektörü pandemi, doğal afet, iklim krizi gibi pek çok alanda baskı altında kaldı. Son günlerde dünya ekonomisi üzerinde ağır etkilerinin olacağı ön görülen Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ile ilgili analistler, yakın ve orta vadede küresel sigorta endüstrisini büyük ölçüde etkileyeceğini belirtiyor. Sıcak gündemde yaşananlar politik risk sigortası kapsamında tartışılması gereken birçok konuyu gündeme getiriyor. Bu yaşananlardan dolayı enerjiden nakliyata, havacılıktan, inşaata ve ticaret kredilerine kadar birçok noktada risklerin ortaya çıktığını vurgulayan Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, sigorta sektöründe yaşananlar ve ileri dönemlerde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ukrayna ve Rusya genelinde yaklaşık 2 milyar Dolar Politik Risk Sigortası Bulunuyor

Haftalardır Ukrayna sınırında gelişen olayları yakından izlediklerini belirten Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk: “Tüm bu yaşananlar politik risk sigortası kapsamında tartışılması gereken birçok konuyu gündeme getirdi. Ukrayna ve Rusya genelinde politik risk sigortası için toplam sigortalı limitin yaklaşık 2 milyar Dolar olduğu tahmin ediliyor. Tüm sigortalarda savaş hali sigorta teminatı dışında tutulduğundan; mevcut sigortalı ticari, sınai, konut dahil tüm varlıkların savaş nedeniyle uğrayacağı zarar sigortadan maalesef karşılanamayacak. Risk yönetilebilir görünse de sıkıntılar yaşanacağını öngörüyoruz. Uluslararası sigorta gerçekleştirenlerin Rus risklerini üstlenme şekilleri aksayabilir veya mevcut poliçelere ilişkin tazminat taleplerini karşılamaları zorlaştırabilir. Tabii politik riskleri dışında bu dönemde siber riskler de söz konusu. Çünkü artık sadece fiziki dünyada değil sanal dünyada da bir savaş yaşanabilir. Yeni gelişen risklere karşı oluşan yeni sigorta branşları geliştirilmeli. Bu bağlamda sigortacıların risklerini gözden geçirerek doğru analizler yapmaları çok önemli” dedi.

İthalat ve ihracata Devlet desteği

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş durumu nedeniyle çalışmalar yaptığını söyleyen Erol Esentürk, “SEDDK, bu ülkelerle ülkemiz arasında yük ve yolcu taşıması yapan sivil deniz ve hava araçlarının sigorta teminatı sorunlarının 2022 yıl sonuna kadar Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) kapsamında yönetilmesine karar verildiğini açıkladı. 2021 Mayıs ayında çıkartılan kanunla kurulan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hissedarı ve Türk Reasürans’ın işletici olduğu ÖRYM’; yurtiçinden ve uluslararası piyasalardan sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler, eğer kamu yararı çerçevesinde ise teminat sağlama görevini üsteniyor. Kanuna eklenen yeni bir madde sayesinde; terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurtiçinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı sağlanmaması ve Cumhurbaşkanlığı’nın gerekli görmesi halinde, sivil hava ve deniz ulaşım araçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sigorta veya reasürans teminatı sağlanmasına olanak sağlandı. İlk poliçeleri de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilen ürünler kapsamında düzenlendi. Bu çalışma sadece ithalat için değil, ihracat yapan Türk firmaları için de geçerli. İhracat yapan şirketlerin risk sigortası için ambargolu kişi ve kuruluşların listesine göre hareket edilecek. Bu uygulama sadece Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri için değil, dünyadaki tüm sigorta şirketleri için geçerli olacak” diye belirtti.

Erol Esentürk: “Bu durum bize sigortanın önemini bir kez daha vurgulamış oldu. Sigorta varsa kara, hava, deniz yolu ile ticaret yapılabiliyor, fakat sigorta yoksa ticaret duruyor” diyerek sigortanın gerekliliğine dikkat çekti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı