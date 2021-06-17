Monster Notebook’un heyecanla beklenen yeni ürünleri satışa çıktı!

Monster Notebook güç ve performanstan vazgeçmeyenler için geliştirdiği yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarının, en yeni teknolojilerle bir üst düzeye taşınmış yeni modellerini kullanıcılarının beğenisine sundu.

Monster Notebook, teknoloji ve oyun tutkunlarının uzun müddettir merakla beklediği yeni modellerini duyurdu. 11. kuşak Intel® Core™ Tiger Lake işlemcilerle ve sınıfının en yeterlisi grafik kartlarıyla donatılan Abra, Tulpar, Semruk ve Huma serisi yeni Monster Notebook’lar, kullanıcılara harika bir teknoloji tecrübesi vaat ediyor.

Yeni Monster Notebook’lar yapay zekâ ile geliştirilmiş yazılımları ile rekabette hudut tanımayan oyuncuların ve grafik tasarımı, mimarlık, görüntü içerik üreticiliği üzere yüksek performans gerektiren alanlarda çalışan profesyonellerin aradığı kusursuzluğu sunuyor.

Harikulâde cevap suratı ve üretkenlik imkânı sağlamasıyla dikkat çeken yeni Abra, Tulpar ve Semruk serisi modeller NVIDIA’nın teknolojide çığır açan GeForce RTX™30 serisi ekran kartlarıyla; Huma serisi modeller ise Intel® Iris Xe grafik kartının yepisyeni özellikleriyle ezber bozuyor.

Intel® Wi-Fi 6 AX201™ kablosuz ağ kartı ve 6 Gig+ güçlü internet teması ile her vakit en güçlü düzeyde kesintisiz ağ suratı sağlayan yeni Monster Notebook’lar, yaklaşık üç kat daha yüksek Wi-Fi suratı sağlıyor.

Taşınabilirliği ve güçlü donanım konfigürasyonlarını bir ortada sunan eserleriyle masaüstü aygıtları saf dışı bırakan Monster Notebook, oyun tutkunlarının ve teknoloji gurularının çok konuşacağı yeni modelleriyle 2021’in ikinci yarısına epeyce savlı bir giriş yaptı.

Şu an etkin olarak satışta olan yeni Monster Notebook’lar hakkında ayrıntılı bilgilere Ankara, İzmir, İstanbul, Berlin, Dubai ve Lefkoşa’daki Monster Notebook mağazalarından yahut monsternotebook.com adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası’ndan ulaşılabilir. Haftanın her günü 09.00 – 24.00 saatleri ortasında hizmet veren Monster Notebook Dijital Mağazası’nda kullanıcılar rastgele bir randevu sistemine alışılmış olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir imajlı temas kurabiliyor.

Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür uzunluğu fiyatsız bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, şartsız müşteri memnunluğu üzere taahhütlerle dalda fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarınıDubai ofisi, Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden yürütüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı