Moonline Travel, Türkiye Ofisi’nin başına Serhad Öktem’i getirdi

Ortadoğu’nun önde gelen B2B seyahat hizmetleri sağlayıcısı Moonline Travel’ın Türkiye Ofisi 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren bölümün tecrübeli ismi Serhad Öktem’e emanet.

2016 yılında Türkiye turizm pazarına giriş yapan Irak kökenli Moonline Travel, Türkiye Ofisi’nde yeni bir kan değişimine gitme kararı aldı. Meslek hayatına 1995 yılında adım atan ve bilhassa son 10 yıldır turizm ve reklamcılık alanında bir çok ulusal ve milletlerarası şirkette üst seviye yöneticilik vazifelerinde bulunan Serhad Öktem, 1 Haziran 2021 itibariyle Moonline Travel Türkiye Ofisi Genel Müdürü misyonuna getirildi.

Yeni vazifesi hakkında açıklamalarda bulunan Serhad Öktem, Ortadoğu’nun en büyük seyahat acentalarından biri olan Moonline Travel’ın pazardaki en savlı B2B uçak bileti satış platformu Babylon Booking üzere bir esere sahip olduğunu hatırlatarak, bunun kendilerine kıymetli bir avantaj sağladığını hatırlattı. Moonline Travel’ın bir diğer B2B eserinin de 2021 yılının Mart ayında kullanıma açılan otel rezervasyon sistemi Babylon Holiday olduğunu söyleyen Öktem, her iki eserle kesimin en değerli ögelerinin başında gelen seyahat acenteleri ile süregelen uygun münasebetleri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini lisana getirdi. Öktem, küresel ölçekte kuvvetli geçen 1,5 yılın akabinde yapılacak güç birliklerinin bölümde aydınlık günleri de beraberinde getireceğini tabir etti.

2010 yılında Irak’ta kurulan Moonline Travel, 10 yılı aşkın müddettir Irak’ın yanı sıra Türkiye, Dubai ve Almanya ofislerinde 250’den fazla çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmekte ve bilhassa B2B alanında uçak bileti satışı ve otel rezervasyonu tahlilleri ile kesime hizmet veriyor. Moonline Travel ayrıyeten Irak’ta Air Arabia, Egypt Air ve Lufthansa City Center üzere markaların da temsilciliklerini yürütüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı