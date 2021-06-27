MOSDER’de İkinci Kez Başkan Seçilen Mustafa Balcı Güven Tazeledi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) 11. Olağan Genel Şura Toplantısı kapsamında yapılan yeni devir başkanlık seçiminde Weltew Home İdare Şurası Lideri Mustafa Balcı, seçimi kazanarak ikinci kere misyona getirildi. 115 üyenin iştirak sağladığı seçimlerde 61 oy alan Balcı, inanç tazelemiş oldu.

İstanbul Holiday İn Airport Hotel’de gerçekleştirilen MOSDER’in 11. Olağan Genel Heyet Toplantısı kapsamında yapılan yeni periyot başkanlık seçimi kıyasıya bir yarışa sahip oldu. Mustafa Balcı,4 Ocak 2019 Cuma günü gerçekleşen 10. Olağan Genel Heyeti Toplantısı’nda oybirliğiyle seçilerek lider olmuştu. Yeni devir için yine lider adayı olan Weltew Home İdare Heyeti Lideri Mustafa Balcı’nın rakibi ise Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin oldu.

Lider adayı olan Alpaslan Baki Ertekin’in lider seçilmesi durumunda yeni idare konseyi üyeleri olarak seçilmek üzere dernek üyelerinin görüşüne sunulacak listesinde; Yataş’tan Nuri Öztaşkın, Doğtaş’tan Davut Doğan, Konfor Mobilya’dan Ömer Çetmen, Cennet Mobilya’dan Mehmet Yayla, Çilek’ten Muharrem Çilek ve İşbir’den Metin Gültepe üzere isimler yer alıyordu. Mustafa Balcı’nın seçimi kazanmasının akabinde ise MOSDER’in yeni İdare Heyeti Üyeleri’de muhakkak oldu. Bu doğrultuda vazife alacak isimler; Lajivert Mobilya’dan Mehmet Soyserin, Nills’den Fatih Ortakçı, Bambi’den Adem Çetmen, Loda Mobilya’dan Davut Karaçak, Tutku Yatak’tan Gökmen Kaya ve Lenova Mobilya’dan Metin Baydar oldu.

MOSDER tarihinin en uzun başkanlık vazifesi Balcı’nın!

MOSDER’in Türkiye genelinde yer alan 73 mobilya markasını temsilen 139 üyesi bulunuyor. Seçime katılan 115 dernek üyesinin 61 oyunu Mustafa Balcı alırken, rakibi Alpaslan Baki Ertekin 54 oy aldı. Evvelki periyotlarda 2 sene olan başkanlık misyonu 10’uncu olağan genel şura kararıyla birlikte 3 yıla çıkartılmıştı. Böylelikle MOSDER tarihinde bir birinci olarak Mustafa Balcı, toplam vazife mühleti bitiminde 6 yıl boyunca derneğe başkanlık yapmış birinci isim olacak.

Bahisle ilgili kıymetlendirme yapan MOSDER Lideri Mustafa Balcı, “Öncelikle, teveccüh göstererek oylarıyla beni bu misyona tekrar layık gören tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni periyotta de mobilya kesimine olan hizmetlerimize aralıksız olarak devam edeceğiz. Türkiye’nin katma bedelli eserleriyle dünya sahnesinde birinci sıralarda yer alması için çalışmalarımızda sürat kesmeyeceğiz! 25-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz İstanbul Mobilya Fuarı’nın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş vakitli olarak; 260 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceğiz. Mobilya endüstrinin daha da gelişmesi için sadece markalaşmış büyük firmaları değil Türkiye’nin her köşesinde, bu bölümde emek veren irili ufaklı tüm markaları kucaklamaya devam edeceğiz. Biz her vakit birlik ve beraberlik içerisinde olmaya inandık. Böylelikle daha güçlü bir kesim, daha güçlü bir iktisat ve daha güçlü bir Türkiye olacağını düşünüyoruz” diyerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı