Mosder’den yeni başkanlık açıklaması

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) 11. Olağan Genel Şura Toplantısı kapsamında yapılan yeni devir başkanlık seçiminde Weltew Home İdare Konseyi Lideri Mustafa Balcı, seçimi kazanarak ikinci kere misyona getirildi. 115 üyenin iştirak sağladığı seçimlerde Mustafa Balcı 61 oy alırken rakibi Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin 54 oy aldı.

MOSDER’in yeni İdare Şurası Üyeleri’de seçim sonucunda belirli oldu. Bu doğrultuda misyon alacak isimler; Lajivert Mobilya’dan Mehmet Soyserin, Nills’den Fatih Ortakçı, Bambi’den Adem Çetmen, Loda Mobilya’dan Davut Karaçak, Tutku Yatak’tan Gökmen Kaya ve Lenova Mobilya’dan Metin Baydar oldu.

Lider Mustafa Balcı hususla ilgili basında yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlere istinaden karşılık hakkını kullanarak aşağıdaki yazılı açıklamayı paylaştı;

Kamuoyunun dikkatine,

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) olarak 17 Haziran 2021 Perşembe günü İstanbul Holiday İn Airport Hotel’de 11. Olağan Genel Şura Toplantımızı, fevkalâde koşullar altında gerçekleştirdik; büyük bir azim ve sevgi ile talip olduğumuz başkanlık vazifesine üyelerimizin teveccühü ile tekrar seçildik.

MOSDER’in konut sahibi olduğu 11. Olağan Genel Şura Toplantısı’nın şimdi başlangıcında, başkanlık seçimindeki rakibimiz, otelin lobi alanında sohbet halinde olan tüm üye konuklarımızın toplantı salonuna yerleşmesini beklemeden güya tertibin direkt mesken sahibiymiş edasıyla ve hiddetle çalışanlarımıza komut vermek suretiyle Genel Kurul’u başlatmış ve hem mevcut lider pozisyonundaki şahsıma hem de iştirak sağlayan tüm üyelerimize saygısızlık yapılmasına neden olmuştur.

Bu gergin atmosferle başlayan toplantıda, şahsıma edilen hakaretleri burada anmak bile istemiyorum; bu kadar mütecaviz ve saygısız bir söyleme sahip birini MOSDER Lideri seçmediğiniz için minnettarım. Genel Konseyimizde Kibir ve Hırs kaybetti; Azim ve Doğruluk kazandı!

Geçtiğimiz yıl, tüm dünya bir yandan pandemi kaideleriyle çaba ederken, bizde hem dalımız ismine hem de bir yandan da İstanbul Fuarı için uğraşımızı veriyorduk; işte tam da bu süreçte, telefonlar silsilesiyle şahsıma, çeşitli münasebetler öne sürülerek misyonu bırakmam için muhtıralar verilmeye başlandı. Kaldı ki benim idaremde halihazırda Erciyes Grubu’ndan 3 üye bulunuyordu. Bu bakış açısıyla aslında kendilerine de muhtıra vermiş oldular… MOSDER’i bu günlere getiren bu büyük firmalar, maalesef MOSDER’in bugün yaşadığı problemlerin da direkt sebebidirler.

Biz eski idare süreçlerinde olduğu üzere derneğin bütçesiyle düzenlenen tertiplere

2 gece için otellerde 300 bin TL harcamadık; ofis dekorasyonuna 600 bin TL ödemedik… Bu sayıları o günün döviz kurlarına vurduğunuzda çıkan sayıyla MOSDER’e bir ofis satın alınabilirdi. Bugün İMOS ve KAYMOS üzere, bu “Büyük”lerce “Küçük” görülen derneklerin kendi ofisleri, kendi fuarları, kendi binaları var… Geçmiş idarelerin tersine, eski ofisin fahiş kirası sebebiyle daha makul bir ofise geçerek dernek bütçesini rahatlattık; gereksiz hizmet alımlarını ve harcamaları kestik, Euro bedelle kiralanmış dernek aracını iade ettik ve daha kaç tedbirler alarak makul bütçelere ulaştık.

Bugün “Büyük” olan firmalar, dün “Küçük”tüler; bugün “Küçük” olan firmalar, yarın “Büyük” olacaklardır. İşte bu ayrımcılık ve ikilik MOSDER’in atılım yapmasına mahzur olmuştur. Biz, tüm üyelerimizle MOSDER’in geleceğini oluşturmak, potansiyelini gerçekleştirmek için buradayız.

Bu “Büyük” firmaların fuar konusundaki tavırları da derneğe direkt ziyan vermiştir. Kendilerine bin bir zahmetle ayırdığımız büyük metrekare yerleri ellerinin karşıtıyla itip, fuara takviye vermediler. Fuara ağır bir talep vardı, hala de talep var ve reddettikleri yerler doğal olarak öteki firmalara verildi. Vicdanımız rahat, misyonumuzu en âlâ formda yaptık! Dernekler, sahip oldukları metrekareler oranında fuardan hisse alacaklardır; fuarda yerlerini almayarak, fuara katılmayı düşünen firmalara olumsuz örnek olarak MOSDER’e maddi açıdan da ziyan verdiler.

Her şeye karşın, Genel Konsey çıkışında rakibimin elini sıkmak istedim, elim havada kaldı; hakaretlere, makûs kelamlara, aşağılama gayretlerine karşın uzattığım elim, her vakit dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik için açıktır.

İdaremle birlikte her bahiste üyelerimizin yanındayım! Derneğimizi hiç olmadığı kadar birlik beraberlik ve paylaşım içinde yönetmek gayesiyle çok çalışacağız!

Ayrıyeten kimi mecralarda yer alan ve temelsiz savların yer aldığı haber çalışmalarındaki hususlara da açıklık getirmek isterim;

Öncelikle MOSDER tüzüğünde 2. kere lider olmayı engelleyici bir karar tüzükte yoktur.

Misyon mühletinin 2 yıldan 3 yıla çıkması 2019’daki genel konseyde genel konsey iştirakçilerinin oybirliği ile gerçekleşmiştir.

MOSDER’in seçim sürecinde 55 üyeye sahip olduğu ve lakin son anda 73 üye firmanın temsilcilerinin oy kullandığı bilgisi ise gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse bahis olan rakamsal bilgilerin desteği “2019 yılı MOSDER tanıtım videosu” başlıklı görüntünün Genel Şura Toplantısında art barkovizyonda gösterilmiş olmasından kaynaklanmıştır. İlgili tanıtım görüntüsü Ocak 2019’da birinci başkanlık misyonumuza geldikten sonra çekilmiş olup, o devir mevcut olan toplam üye sayısını yansıtmaktadır. İlgili görüntü kaydı 27 Ocak 2020 tarihinde MOSDER’in Youtube kanalına da eklenmiştir.

MOSDER’e üyelik konusunda markalar tarafından müracaatları yıl boyunca gelmektedir. Bunlar konsolide edilip Kasım 2020’de İdare Heyeti gündemine alınmış ve belirtildiği üzere 18 marka değil 10 üye marka kabul edilmiştir. 2 üye ise reddedilmiştir. Bu işleyiş derneğin olağan bir sürecidir. Üyeliğe kabul edilen bu üyeler giriş aidatlarını ödemişler ve aylık aidatlarını da muntazam olarak ödemeye devam etmektedirler.

Tekrar bahsi geçen haber çalışmalarında “Öte yandan mevcut lider ve seçimde yine aday olan Balcı, derneğe giriş aidatını ve 3 yıldır tertipli olarak yıllık aidatını ödeyen 3 firmaya ise çeşitli münasebetlerle oy kullandırtmadı.” Formunda yayın yapmışlardır. Bu konu ise yeniden ısmarlama ve karalama niyetli haberde belirtildiğinin tersine Genel Konseyde 3 değil 2 adet üye firmanın 2. temsilcilerinin derneğe üye yapılması talebinde bulunulmuştur. Her ne kadar İdare Konseyi kararı yahut adabına uygun bir müracaat olmaksızın rastgele bir kontrol düzeneğinden geçmeden derneğe üye kaydı yapılması mevzuata ters olsa da bahsi geçen şahısların derneğe üyelik kaydının yapılıp yapılmaması hususu karşı tarafın Genel Konseyde çıkartmış olduğu tartışma sonucunda Hazirun tarafından oylanmış ve oy çokluğu ile derneğe üyeliği talep edilen şahısların başvurusu reddedilmiştir. Bu durum Divan Şurası tarafından tutanaklara geçilmiş ve konu kapanmıştır. Üstte anlatılan bilgiler ışığında ve Genel Şurada yapılan oylamaya karşın “çeşitli münasebetlerle oy kullandırtmadı” formunda haber yapmak haberciliğe, etik bedellere ve tarafsızlığa büsbütün alışılmamıştır. Çünkü oy kullandırtmama üzere bir durum kelam konusu değildir. Oy kullandırılmak istenen şahıslar derneğe üye değillerdir. Derneğe o an üye olarak kabul edilip oy kullanmaları hususu üstte belirtildiği üzere genel şuraca oylanmış ve reddedilmiştir.

Başkanlık oylamasında 115 üyenin 61 oyunu alarak seçimi kazanmış bulunuyorum. 54 oyu ise rakibim almıştır. 7 oy farkla kazanmış olduğumuz üyelik seçiminde 24 üyemiz ise başkanlık seçimi için Genel Konsey Toplantı’sına iştirak edemedikleri için oy kullanamamışlardır. Bu türlü demokratik bir ortamda gerçekleşen seçim sonucunda derneğimize yönelik karalama siyaseti hiçbir biçimde kabul edilemez.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı