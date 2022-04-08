MOTUL, Türkiye Karting Şampiyonası İsim Sponsoru Oldu

Türkiye’de otomobil sporlarının yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren yönetici kurum TOSFED ile iş birliğine giden Motul, önemli bir anlaşmaya imza attı. Geleceğin şampiyonlarının yetişmesini sağlayan ve otomobil sporlarının başlangıcı olarak kabul edilen karting branşının 2022, 2023 ve 2024 sezonunda ana sponsoru, Motul oldu. Gerek ülkemizde düzenlenen ralli, pist gibi branşlarda, gerekse Dünya Şampiyonalarında önümüzdeki senelerde yarışması beklenen genç yetenekler için spora dair ilk adım olma özelliği taşıyan karting branşının önemi oldukça fazla. 7 yaşından itibaren otomobil sporlarına başlamak isteyen minik sporcular için fırsatlar sunan Türkiye Karting Şampiyonası, önümüzdeki üç sene boyunca Motul desteği ile daha da güçlenecek.

TOSFED ile Motul ile arasında imzalanan anlaşma gereği Türkiye Karting Şampiyonası bundan böyle Motul Türkiye Karting Şampiyonası ismi ile anılacak. Motul karting sezonu boyunca yarış pistlerinde genç yarışçılarla beraber olarak onlara ürün tedariği ve teknik konularda destek verecek. Motul, Dünya genelinde düzenlenen, sponsoru ve teknik partneri olduğu MotoGP, WorldSBK, Dakar Rally, Le Mans 24 Saat gibi organizasyonlardan elde ettiği tecrübelerini genç sporcularla paylaşacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı gerçekleştirilen imza töreni sonrası, bu yeni sponsorluk anlaşmasını ‘Motul gibi genlerinde otomobil sporları olan çok kıymetli bir markanın,gelecekte ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcularımızı yetiştirebilmek için karting branşına isim sponsoru olarak destek vermesinden ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Organizatör kulüplerimiz, karting garajlarımız ve sporcularımızın da büyük bir sevinçle karşıladığı bu anlaşma sayesinde Motul’un marka gücünü üç yıl boyunca karting branşımıza yansıtacağız ve geleceğin şampiyon ve milli sporcularını yetiştirebilmek için birlikte çaba sarf edeceğiz.’ şeklinde değerlendirdi

Motul Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Dmitry Bakumenko ise bu önemli iş birliği konusunda şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye Karting Şampiyonası başarılı sporcuların yetişmesi adına çok kıymetli bir organizasyon. Motor sporlarına yeni sporcular ve hatta şampiyonlar kazandırmaya katkıda bulunmak bizi mutlu edecek. Son dönemde, TOSFED’in değişen yönetim anlayışı ve sporu ileriye götürmek üzere attığı önemli adımlarla otomobil sporlarında yaşanan gelişim ve spora karşı olan ilginin çok artması, bizim de sporun içinde yer almamız için bir kapı aralamış oldu. Bize bu fırsatı sunduğu için TOSFED’e teşekkür ederiz. Başarılı bir iş birliği ile Türk sporunun gelişimi için birlikte katkı yapacağımıza inanıyoruz.”

Mini, Junior, Senior, Master Kategori olmak üzere dört ana kategoride koşulacak olan Motul Türkiye Karting Şampiyonasının takvimi ve detaylı bilgilerine TOSFED’in internet sitesi ve TOSFED’ ve Motul sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı