MSA mutfağında küçük ellerden büyük işler!

Türkiye’nin profesyonel mutfak okulu Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) mutfağında sevinçli günler yaşanıyor! Bitmek bilmeyen güçleriyle, içlerindeki mutfak aşkına karşılık bulacak olan çocuklar ve gençler, bu yaz MSA’da buluşuyor. Pastadan cheescake’e, dondurmadan kurabiyeye ve dünya mutfaklarının en hoş lezzetlerine kadar farklı tarifler öğrenecek ve yeteneklerini ortaya çıkaracak çocuklar ve gençler, bu yaz ister 5-10 günlük Tatilin Yaz Okulu programlarında ister tek günlük workshop’larda büyük işler başaracaklar!

Türkiye’nin en kapsamlı yiyecek-içecek eğitim merkezi Mutfak Sanatları Akademisi, “Yemek yemenin yaşı olmadığı üzere yapmanın da yaşı yok” diyor ve yaz aylarını çocuklar ve gençler için lezzet şölenine dönüştürüyor. Tatilin Okulu Pastacılık – Yaz”, “Genç Gurme-Yaz Özel” ve “Tatilin Okulu – Yaz” ve Küçük Gurme” ile 5-9, 9-14, 14-17 yaş kümelerinin mutfak aşkına karşılık verecek olan MSA’da dönemin en keyifli günlerini geçirmeye hazır olun!

İşte MSA’nın geleceğin şef adaylarına mutfaktaki yeteneklerini geliştirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için hazırladığı nefis tecrübelerle dolu yaz programları…

Tatilin Okulu – Yaz Özel // 9-14 Yaş

Okulların en keyiflisi tatilde açılıyor! Yeni menülerle ve farklı reçetelerle sunulan Tatilin Okulu -Yaz Özel’de çocuklarınız hem keyifli vakit geçirecek hem de mutfak hakkında birçok şey öğrenecekler. 5 ya da 10 günlük olarak seçebileceğiniz Tatilin Okulu’nda küçük gurmeler; evvel mutfakta hijyen, güvenlik, sofra sistemi ve mutfak ekipmanı hakkında bilgi edinecekler. Daha sonra temel uygulamaları öğrenecek, dünyanın farklı bölgelerinden lezzetlerle tanışacak ve en sevdikleri yemekleri kendi elleriyle hazırlayacaklar. Tatilin Okulu’na katılan çocuklar, bundan bu türlü mutfakta kelam sahibi olacak ve kendi kendine yetebilmeyi öğrenecekler. Siz de konutunuzun küçük şefine bu eşsiz tecrübesi ikram ederek, ona hayatı boyunca hatırlayacağı şahane bir mutfak tecrübesi yaşatabilirsiniz!

Eğitim tarihleri:

21 – 25 Haziran, 10.00 – 15.00 (5 Gün)

28 Haziran – 09 Temmuz, 10:00 – 15:00 (10 Gün)

26 Temmuz – 06 Ağustos, 10.00 – 15.00 (10 Gün)

16 – 27 Ağustos, 10.00 – 15.00 (10 Gün)

Tatilin Okulu Pastacılık – Yaz // 9-14 Yaş

Tatlılık düzeyinin çok yüksek olduğu bir eğitime hazır mısınız? Konutunuzun en şeker mutfak meraklıları, lezzetli ve bir o kadar da tatlı pastalarla “Tatilin Okulu Pastacılık”ta buluşuyor. Çocuklarınız bu eğitimden sonra kurabiyeden çikolataya hatta kendi doğum günü pastalarının üretimine kadar pastacılığa dair her şeyi öğrenecek, meskene geleceğin pasta şefi olarak dönecek.

Eğitim tarihleri:

21 – 25 Haziran, 10.00 – 15.00 (5 Gün)

05 – 09 Temmuz, 10.00 – 15.00 (5 Gün)

09 – 13 Ağustos, 10.00 – 15.00 (5 Gün)

Genç Gurme – Yaz Özel // 14-17 Yaş

Dünya mutfaklarının en sevilen örneklerinden, en tanınan parti yemeklerine ve enfes kahvaltı menülerine kadar dopdolu geçecek bu 4 gün sayesinde, gençler hem mutfak marifetlerini geliştirecek hem de mükemmel sofralara artık kendi imzalarını atabilecekler. Mutfaktaki yeteneklerinizi keşfedeceğiniz bu eğitimi kaçırmayın!

Eğitim tarihleri:

28 Haziran – 01 Temmuz, 10.00 – 14.00 (4 Gün)

09 – 12 Ağustos,10.00 – 14.00 (4 Gün)

Küçük Gurme 1 // 5-9 Yaş

Konutunuzun kendisi küçük fakat yeteneği büyük aşçısı ile birlikte mutfağa girmeye ne dersiniz? Evet, MSA minik mutfak meraklılarını alışılmış ki unutmadı ve onlar için hayli doyurucu bir menü hazırladı. Gelin siz de konutunuzun küçük şefiyle el ele verin ve ona birlikte vakit geçirebileceğiniz keyif dolu bir workshop ikram edin.

Eğitim tarihleri:

24 Haziran Perşembe, 10.00 – 12.00

28 Ağustos Cumartesi, 10.00 – 12.30