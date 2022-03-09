MSG’de Ferhat Göçer dönemi başladı

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkan Ferhat Göçer oldu. 700 Geçerli oy kullanılan Genel Kurulda Ferhat Göçer ve Yönetim Kurulu ekibi toplam 494 oyla, 2 yıl süreyle göreve geldi.

Ferhat Göçer seçimden önce yaptığı son paylaşımda “9 Mart Çarşamba MSG genel kurulumuz var… Eser sahipleri ve telif hakları mücadelemizde fark yaratmak için yönetime adayız…. #birliktedahagüçlüyüz” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuş ve videoda yönetime talip olduğunu belirtmişti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı