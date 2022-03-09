Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 Osmangazi Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hü
Ana Sayfa Magazin 9 Mart 2022 19 Görüntüleme

MSG’de Ferhat Göçer dönemi başladı

MSG’de Ferhat Göçer dönemi başladı

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkan Ferhat Göçer oldu. 700 Geçerli oy kullanılan Genel Kurulda Ferhat Göçer ve Yönetim Kurulu ekibi toplam 494 oyla, 2 yıl süreyle göreve geldi.

Ferhat Göçer seçimden önce yaptığı son paylaşımda “9 Mart Çarşamba MSG genel kurulumuz var… Eser sahipleri ve telif hakları mücadelemizde fark yaratmak için yönetime adayız…. #birliktedahagüçlüyüz” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuş ve videoda yönetime talip olduğunu belirtmişti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’a gönül koydu! Erbil’den şok paylaşım !..

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’a gönül koydu! Erbil’den şok paylaşım !..