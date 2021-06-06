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Ana Sayfa Magazin 6 Haziran 2021 18 Görüntüleme

Muammer Ketenci’den Hadise’ye sitem!

Muammer Ketenci’den Hadise’ye sitem!

Ünlü Modacılardan Muammer Ketenci müzikçi Hadise’ye adeta ateş püskürdü. Yaptığı paylaşımda; “Yıllar öncesinde Eurovision yarışı için gece gündüz kıyafet hazırladım, maddi ve manevi hiç bir beklenti olmadan. Müsabaka gecesinde benim ihtimamla diktiğim kostümümü değil de kırmızı renge sahip farklı bir elbiseyle çıktı sahneye” tabirlerine yer veren Muammer Ketenci kelamlarını şöyle sürdürüyor; “Eeee 2011’de benim tasarımımı giyicekti, vaktinde yapmıştım. Ben ülkem için savaş verirken o şöhret için savaş veriyordu ve işte sonuç bu.” biçiminde konuştu

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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