Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
24 saat içinde Mersin Yenişehir’e iki Türkiye KupasıMersin Yenişehir Pirireis Ortaokulu, Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonu oldu. ÇBK Mer
Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonasına Başladı
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