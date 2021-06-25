Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Esnafa Bir Maddi Yardım Paketi Daha

Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaflar için ikinci etap esnafa yardım paketi kapsamında tek sefere mahsus 500 TL nakdi yardım yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle faaliyetlerine orta vermek zorunda kalan esnaflar için maddi yardım takviyesi yapacak. Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci etap maddi yardım paketinden kafeteryalar, pide salonları, dönerciler, hamburgerciler, yiyecek içecek yüklü hizmet veren lokantalar ve öteki restoranlar, barlar, gazinolar ve içkili/içkisiz yiyecek, içecek hizmet sunum faaliyeti veren işletme sahibi esnaflar yaralanabilecek. İkinci etap maddi yardım paketi tek sefere mahsus 500 TL olarak yapılacak.

Birinci Etap Maddi Takviye Müracaatları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa nakdi dayanak programı kapsamında birinci etapta kahvehane, kıraathane, kantin, elektronik oyun salonları ve spor salonu işletmecilerinin yanı sıra “s” plakalı servis araç sahipleri ve BB” plakalı özel toplu taşıma araç sahipleri de nakdi dayanaktan yararlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa verilen birinci etap nakdi dayanak müracaatları da devam ediyor.

Lider Gürün; “Esnafımızın maddi, manevi yanındayız”

Dünya’da ve Türkiye’de 2020 yılından beri görülen başta sıhhat olmak üzere birçok bölümü olumsuz etkileyen salgın nedeni ile birçok takviye paketini vatandaşlar için hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Osman Gürün bugünlerin birlikte, dayanışma ile atlatılabileceğini belirtti.

Lider Gürün; “Mart 2020 yılında ülkemizde de görülmeye başlayan salgınla birlikte sağlıktan iktisada, toplumsal hayatımızdan gündelik hayatımıza her şey değişikliğe uğradı. Bu süreçte birçok esnafımız ya dükkanını kapattı ya da ziyanına açmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak birinci günden itibaren vatandaşlarımızın sıhhati ve iktisadı için önlemleri hayata geçirmeye başladık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye maddi, manevi vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok takviye paketini hayata geçirdik. Esnafımızın eski günlerdeki üzere yüzünün gülmesi, konutuna ekmek götürebilmesi için dayanağımız devam edecek. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan kurallara uymaya devam etmelerini, aşılarını olmalarını bekliyoruz. Zira bu salgını birlikte yenebilir, olağan hayatımıza geri dönebiliriz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı