Muğla’da korkutan deprem! – İGF HABER

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 28.12.2022 10:21
MUĞLA (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, Muğla’nın Datça merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde deprem saat 9.50’de yaşandı.
Deprem 49,5 kilometre derinlikte kaydedildi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz – [211.88 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-28
Saat:09:50:58 TSİ
Enlem:34.986 N
Boylam:26.398 E
Derinlik:49.5 km
Detay:https://t.co/eXopbhuLY5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2022
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