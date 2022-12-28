Muğla’da korkutan deprem! – İGF HABER

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:21

Haber Güncellenme Tarihi: 28.12.2022 10:21

MUĞLA (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, Muğla’nın Datça merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde deprem saat 9.50’de yaşandı.

Deprem 49,5 kilometre derinlikte kaydedildi.

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  1. Muğla’da korkutan deprem! – İGF HABER için yorumda bulun
    28 Aralık 2022  

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