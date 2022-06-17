Bilecik Pazaryeri’nde karne heyecanı

Bilecik Pazaryeri’nde karne heyecanı

 Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilçede öğrenim gören bin 1
Ana Sayfa Yerel 17 Haziran 2022 39 Görüntüleme

Muğla’da öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım

Muğla’da öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım

Muğla Büyükşehir Belediyesi haftasonu yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına katılacak öğrenciler ile sınav görevlilerini ücretsiz olarak taşıyacak.MUĞLA (İGFA) – Muğla Büyükşehir Belediyesi 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına katılım sağlayacak öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ulaşımından yararlanmak isteyen öğrenciler ve sınav görevlilerinin sınav merkezlerine gidiş ve dönüşlerde sınava giriş ve sınav görevlendirme belgelerini şoför personele göstermeleri halinde ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilecekler. 

Sınava girecek öğrenciler ve sınav görevlileri 18 Haziran Cumartesi günü 07.00-14.00 saatleri arasında ve 19 Haziran Pazar günü ise 07.00-18.30 saatleri arasında resmi plakalı belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Kocaeli’de Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan’dan

Kocaeli’de Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan’dan