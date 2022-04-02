Muğla’ya Yerleşip Çiftçilik Belgesi Alan Ünlü Oyuncu Zeytincilikte Ödül Aldı

3. Zeytinyağı Kalite Ödül Töreninde belirlenen en iyi zeytinyağı üreticilerine ödülleri verildi. Ünlü gazeteci-yazar ve haber spikeri Mesut Yar’ın sunumuyla gerçekleştirilen gecede Muğla’ya yerleşip çiftçilik belgesi alarak zeytin yetiştiriciliği ve tarımla uğraşmaya başlayan ünlü oyuncu da ödül aldı.

Premium ödül alanlar arasında çiftçiliğe başlayan ünlü oyuncu Mehtap Bayri’de vardı. İkinci memleketim diye Muğla’ya ve zeytine olan sevdasını dile getiren ünlü oyuncu, Muğla’da bir zeytinlik alarak tarımla ilgilenmeye başlamıştı. “Çiftçiyim artık. Belgemi de aldım. Toprak beni besliyor. Doğayı sevmiyorum, aşığım. Çiftçilik çok emek isteyen bir iş. Bütün çiftçileri ellerinden, o koca yüreklerinden öpüyorum” diye konuştu. Mehtap Bayri’ye jüri özel ödülünü Muğla Valisi Orhan Tavlı teslim etti. Tüm katılımcılara teşekkür belgesi ve ödülleri verildi. 4 bronz madalya, 19 gümüş madalya, 43 altın madalya ve 4 yarışmacı ise Premium Ödülü(Jüri Özel Ödülü) almaya hak kazandı.

Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kısa film gösterisi, müzik, halk oyunlarının olduğu tören renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen Muğla’da “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi kapsamında doğan ve bu yıl 3.’sü düzenlenen yarışma sonucunda Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Sonuçlar Duyusal ve Kimyasal Analizle Belli Oldu

Bu yıl 132 yarışmacının katıldığı yarışmada yapılan duyusal ve kimyasal analiz değerlendirmeleri sonucunda en kaliteli yağlar Premium alarak altın, gümüş ve bronz kategorilerde ödüllendirildi.

Tavlı: “Zeytin, Umudun, Bolluğun, Bereketin, Refahın, Mutluluğun ve Barışın Da Simgesi”

Muğla Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Muğla tarımının kalkınmasında katkı sunacak önemli projelerden söz ederek başladı. Muğla’nın antik çağlardan günümüze kadar uzanan kadim bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek zeytin ağacının çok yönlü bir kültür bitkisi olarak yüzyıllardır varlığını sürdürdüğünü belirtti. Vali Orhan Tavlı Anadolu mutfak kültürünün temeli zeytinyağının şifa kaynağı olduğuna dikkat çekti. Tavlı “ Tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından doğanın mucizesi olarak görülen zeytin, umudun, bolluğun, bereketin, refahın, mutluluğun ve barışın da simgesi olmuştur.” dedi.

Ayrıca Milas ilçesinde yetişen memecik çeşidi zeytinden elde edilen zeytinyağının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alarak markalaşmada bölgenin tanıtımı açısından oldukça önemli bir adım olduğunu söyledi. Vali Tavlı, Muğla’daki arıcılığa ve yan ürünlerine de dikkati çekerek “Apiterapi”nin önemini de vurguladı. Arıcılıkta yapılacak devrim gibi projelerin yakında Muğla’da hayata geçeceğinden bahsetti.

Çiçek: “Zeytinyağı İyi Bir İlaç”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise AR-GE Üniversitesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Üniversitedeki hocalarımız zeytinin genetik ve molekül yapılarına kadar analiz edip bunu ortaya koyabiliyor. Yakın zamanda en iyi molekülleri içeren zeytinlerin önerisi yapılacak. Bugün ödül alan zeytinyağlarının laboratuvar analizleri de üniversitemizde yapıldı. İl Müdürlüğü ile ortak zeytincilik çalıştayı gerçekleştirdik. Biz sahadaki çiftçilerimizle de çalışmak istiyoruz. Zeytinyağı iyi bir ilaç.” diye konuştu.

Saylak: “Muğla 150’yi Aşan Zeytinyağı Markasıyla Önemli Bir Değer”

Muğla’nın birçok ilçesinde zeytinciliğin yapıldığını belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak “17 milyondan fazla zeytin ağaç varlığımız var. Aynı zamanda 17 bin 472 zeytin ve zeytinyağı üreticimiz var. Yağlık zeytin üretiminde Aydın’dan sonra ikinci sıradayız. Muğla, yaz aylarında orman yangını felaketiyle karşılaştı. Yaklaşık 55 bin hektar orman alanı yandı. Bunların yaklaşık 15 bin dekarını zeytin alanları oluşturuyor. Biz yangından zarar gören 61 kırsal mahallede yaraları sarmak için kapı kapı dolaşarak 100 milyonu aşkın para yardımında bulunduk.100 bin fidan dağıttık Bunun 50 bin kadarı zeytin fidanıydı” dedi.

Çekilişle Üç Kişiye Zeytin Hasat Aleti Hediye Edildi

Konuşmaların ardından programda “Zeytinyağı Çalıştayı” sonuç raporunu Doç Dr. Mücahit Taha Özkan sundu. Tören sonunda programa katılan izleyiciler arasında yapılan çekilişte üç üreticiye zeytin hasat makinesi hediye edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı