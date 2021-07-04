Muhabire çirkin saldırıya tepki

Mersin İnternet gazetecileri derneği, İHA muhabirine yapılan yırtıcı saldırıyı kınadı.

İdare Konseyi Lideri A.Vahap Şehitoğlu, yaptığı açıklamada, İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya,

Hunharca taarruzun göz yumulacak bir yanı bulunmadığını belirterek, “saldırganlara açılacak ekspres dava ile bir celsede yüksek ceza verilmelidir. Bu cezalar sıcağı sıcağına verilmeli ki bundan sonra muhtemel hücum ve saldırganlara caydırıcı örnek teşkil etsin” dedi.

MEİGDER Lideri Şehitoğlu’nun açıklaması şöyle:

‘Bir gazeteciye, hele de bu türlü hunharca bir atağa tahammülümüz yok. Bu olay kınamaktan da öteye taşınmalıdır. Yıllardır tıpkı dramları yaşıyoruz…

Gazeteciler habere gitme korkusu yaşamamalıdır. Korkutularak özgür gazetecilik ruhuna darbe vurulmamalıdır…

Gazetecinin dövülmesinin, vurulmasının, moda olduğu günümüzde taarruz yapanlara artık ekspres davalar açılarak, bir-iki celsede, olayın sıcaklığı unutturulmadan, caydırıcı en yüksek cezalar verilmelidir. Fakat bu biçimde gazeteci dövmek isteyenler, cezalardan çekinerek makus kanılarını aksiyona dönüştürmekten çekineceklerdir. Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun diyor, bedeninde ve ruhunda hissettiği acısını, kendi bedenimizde ve ruhumuzda hissettiğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı