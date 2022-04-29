Muhsin Ertuğrul Ölümünün 43. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kurucusu, oyuncu, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul’u, ölümünün 43. yıl dönümünde kabri başında andı.

Anma törenine, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak’ın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Emin And, Uğurtan Atakan, Onur Demircan, Tankut Yıldız ve Erkan Akkoyunlu katıldı.

Törende, sırasıyla Zihni Göktay, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Uğurtan Atakan ve Emin And birer konuşma yaptı. Söz alanlar Muhsin Ertuğrul’un Türk Tiyatrosu için önemine değindiler, onun bıraktığı Şehir Tiyatroları mirasına nasıl katkıda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini anlattılar.

Tören, Muhsin Ertuğrul’un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı