Mülteci haberlerinde 73 düşüş yaşandı!

Mülteci konusu tüm dünyada gündem oluşturmaya devam ederken, Medya Takip Merkezi MTM, mülteciler ile ilgili basın yansımalarını mercek altına aldı. Pekala, medya mülteciler konusuna ne kadar yer veriyor? İşte araştırmanın detayları…

BM Mülteci Örgütü UNHCR’ye nazaran dünya genelinde sayıları 26 milyonu aşan mültecilerle ilgili problemler, tüm dünyada olduğu üzere Türkiye’de de gündemin kıymetli hususları ortasında yer alıyor. Kayıtlara nazaran; kelam konusu mültecilerin başında ise Suriyeli mülteciler yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün yeni resmi kayıtlarına nazaran, dünya çapında yaklaşık 5 milyon 611 binden fazla kayıtlı Suriyeli göçmen bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere nazaran ise, bahsi geçen Suriyeli göçmenlerin yaklaşık 3 milyon 670 bini Türkiye’de yaşıyor. Hal bu türlü olunca mülteci konusu Türk medyasının da gündemden düşmüyor.

Medya Takip Merkezi MTM tarafından 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan taramalara nazaran; 1 Ocak 2020 ve 18 Haziran 2020 ile 1 Ocak 2021 ve 18 Haziran 2021 tarihleri ortası yapılan mülteci haberlerinde önemli bir düşüş yaşandığı gözlendi. Yazılı basın, televizyon ve internet mecraları özelinde yapılan araştırma kapsamında medyanın ilgisinin geçtiğimiz yıla oranla neredeyse yarı yarıya azaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Hangi medya mecrası bahse daha fazla ilgi gösterdi?

İncelenen tarih aralığında mülteci haberlerinde bir düşüş yaşanmasına karşın; basının mülteci konusuna olan ilgisinin devam ettiği görülüyor. MTM tarafından yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında; bahis ile en fazla haberin internet mecrasında yer aldığı ortaya çıkıyor. Mülteci konusu, 2020 yılının birinci 6 ayında internet sitelerinde 142 bin 166 adet habere bahis olurken, bu sayı 2021 yılının tıpkı periyodunda yaklaşık 68’lik bir düşüşle 84 bin 558 olarak gerçekleşti.

Yazılı basın mecrasında ise 2020 yılı Ocak-Haziran ortasında mülteciler konusu 15 bin 224 haberde konuşulurken, 2021 yılının birebir periyodunda yaklaşık 70’lik bir düşüşle bu sayı yalnızca 8 bin 912 haber ile sonlu kaldı.

Geçtiğimiz yıl mülteciler konusuna 19 bin 299 haberde yer verilen televizyon mecrasında ise, haber sayılarında sert bir düşüş yaşanmış görünüyor. 2020’nin birebir periyoduna nazaran yaklaşık 128 düşüşün yaşandığı 2021 yılı birinci 6 ayında televizyonda bahis ile ilgili yalnızca 8 bin 439 haber gündeme taşındı.

2020’nin tıpkı periyodunda yazılı basın, televizyon ve internet toplamında 176 bin 689 haber yayınlanırken 2021’in ilgili devrinde ise kelam konusu mecralar bütününde yayınlanan haber toplamının yaklaşık 73lük bir düşüş ile 101 bin 909’a gerilediği görülüyor.

Yaşanan bu gerilemede resmi kurumların göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu eforun da tesirli olduğu görülüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı