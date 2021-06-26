Mülteci kadınlar tarafından dikilen gelinlikler ilk kez ANKAmall’da…

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliği ile yürütülen ‘’Mültecileri Güçlendirme Projesi’’ kapsamında dikilen gelinlikler birinci sefer ANKAmall’da görücüye çıktı.

Uzun vakittir çalışmaları yürütülen ve bayanları üretime teşvik ederek meslek kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında dikilen gelinlerin standının açılışı büyük bir iştirakle gerçekleşti.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella tarafından açılışı yapılan standa Bayan Çalışmaları Ünite Şefi Şenay Yılmaz, proje yetkilileri, ANKAmall idaresi, eğitmenler, kursiyerler ve ziyaretçiler katıldı. Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Çınkı, ‘’Resmi sayılara nazaran günümüzde mülteci müdafaa altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 700 bin civarına ulaşmış bulunmakta. Bu sayının 2 milyon 600 bin kişi civarını bayan ve çocuk oluşturuyor. Ankara’da ikamet eden konuklarımız ortasında 150 bin kişi yaşıyor. Bu tablo karşısında Belediyemiz pek çok kurum ve kuruluşla olduğu üzere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile de iş birliği içerisinde çalışıyor. Kelam konusu projemiz kapsamında Meslek Edindirme Şube Müdürlüğümüz Altındağ BELMEK kursuyla 67 bayana drapaj tekniğiyle gelinlik dikiminin eğitimini vererek hem onların meslek kazanmasını hem de toplumsal hayatın içine daha fazla girebilmelerine katkı sağlamıştır. Standımız sonrası eserlerin satışı da yapılarak geliri mülteci bayanlara verilecektir. Projeye katkı veren herkese ve bu hoş projeye mesken sahipliği yapan ANKAmall’a teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

Açılışta konuşma yapan Cicchella ise ‘’Öncelikli olarak maksadımız hem mülteci hem de konut sahibi topluluk üyelerini, korunma muhtaçlıklarının ele alınmasında dayanak olarak, marifetlerini, özgüvenlerini, geçim kaynaklarını ve toplumsal ahenklerini güçlendirmek için öğretim ve mesleksel eğitim yoluyla gerçekleştirilen “mültecilerin güçlendirilmesi” ve “Uluslararası Mesleksel Eğitim Merkezi” uygulamaları… Bu proje için ABB’ye teşekkür ediyorum. Bu teşebbüsler sayesinde Ankara’da yüzlerce genç kız ve bayan eğitim ve korunmayla ilgili öteki muhtaçlıklar da dahil olmak üzere destekleniyor’’ dedi.

Mülteci bayanların istihdamının desteklenmesi gayesiyle hayata geçirilen projede dikilen 30’a yakın gelinlik, ANKAmall’da ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı