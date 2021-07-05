MultiNet yemek kartının yaygın üye iş yeri ağına Özkuruşlar’ın tüm şubeleri eklendi!

Yeni kuşak finansal teknoloji kümesi Multinet Up, yemek kartı tahlili MultiNet’in geçerli olduğu üye iş yeri ağını genişletmeye devam ediyor. Kullanıcılarına en âlâ yemek kartı tecrübesinden fazlasını sunan MultiNet yemek kartı artık tüm Özkuruşlar marketlerde geçerli.

Yeni jenerasyon finansal teknoloji kümesi Multinet Up, yemek kartı tahlili MultiNet’in geçerli olduğu 30 bin restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan geniş üye iş yeri ağını yesyeni iş birlikleriyle genişletmeye devam ediyor. Güçlü teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına pratik ve inançlı bir ödeme prosedürü sunan MultiNet yemek kartı artık tüm Özkuruşlar şubelerinde kullanabilecek.

MultiNet yemek kartı ile öğlen yemeği harcamalarında firmalara tasarruflu sarfiyat idaresi hizmeti veren Multinet Up, yemek kartı kullanıcılarına yeni jenerasyon bir ödeme tecrübesinin yanı sıra çeşitli kampanya ve iş birlikleri ile avantajlar sunuyor. Harcama noktalarının yaygınlığı ile kullanıcıların diledikleri yerde ister marketlerde ister yeme-içme yerlerinde alışveriş yapmasını kolaylaştıran MultiNet yemek kartının üye iş yeri ağına Özkuruşlar marketlerin tüm şubeleri eklendi.

MultiNet’liler 1992 yılından beri kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Özkuruşlar’ın tüm mağazalarında besin, sebze-meyve, kasap, şarküteri, içecek, kuruyemiş, paklık üzere kategorilerde binlerce eserden uygun fiyatlarla ve MultiNet avantajlarıyla yararlanabilecek.

MultiNet kullanıcıları ister fiziki kartları ile ister Multinet Up’ın taşınabilir cüzdan uygulaması MultiPay ile ödemelerini büsbütün dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Marketlerde kasa sırası beklemeden hizmet alıyor; konuta verilen siparişlerin ödemesini kapıda saniyeler içinde ve temassız olarak yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı