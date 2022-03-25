Müsiad-Amac Sektörel İş Birliği Buluşması Ankara’da Gerçekleştirildi

ASKERİ ATAŞELER, MÜSİAD ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

MÜSİAD & AMAC Sektörel İş Birliği Buluşması programı, Türk iş insanları ve 45 farklı ülkeden askeri ataşenin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Programda savunma sanayindeki gelişmeler, MÜSİAD’ın savunma sektöründeki çalışmaları ve iş birliği alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) iş birliğinde düzenlenen MÜSİAD & AMAC Sektörel İş Birliği Buluşması programı, AMAC Başkanı Tuğgeneral Kipling V. Kahler, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Osman Çalışkan, MÜSİAD Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, MÜSİAD üyesi iş insanları ve 45 farklı ülkeden askeri ataşenin katılımıyla Ankara Grand Hotel’de gerçekleştirildi. Programda savunma sanayindeki gelişmeler, MÜSİAD’ın savunma sektöründeki çalışmaları ve iş birliği alanlarına yönelik istişareler gerçekleştirildi. AMAC’ın ilk kez bir sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldiğini ifade eden AMAC Başkanı Kahler, “MÜSİAD’ın bu tarz faaliyetleri savunma sanayi ürünleri üreticilerini tanımamızı sağlıyor ve böylece Türkiye’deki askeri temsilcilik görevimizi yerine getirmemize yardımcı oluyor” dedi. Türkiye’nin dünyanın en büyük savunma paktı NATO’nun önde gelen üyelerinden biri olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Özeken ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “Milli savunma sanayimizi geliştirdikçe, bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağının bilincindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, bölge ve dünya barışına katkı veriyor

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Özeken, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Türk savunma sektörünün Ar-Ge çalışmaları ile önemli projeler geliştirdiğini belirtti. Türkiye’nin NATO üyeleri arasında çalışmalarıyla öne çıktığını dile getiren Özeken, “Milli savunma sanayimizi geliştirdikçe, bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağının bilincindeyiz” dedi.

Özeken değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye son 20 yılda pek çok alanda olduğu gibi savunma sektöründe de önemli bir devrim gerçekleştirdi. Yerli ve milli üretim vizyonuna yönelik yatırımlarımız; üretici, yatırımcı ve sanayicilerimizin global arenadaki marka bilinirliğini gün geçtikçe artırıyor. 2003 yılına kadar ülkemizde silah ithalatı ihracatın ortalama 250 katı kadar olup, 2003 yılı sonrasında silah ihracatımız lehine önemli değişiklikler olmuştur. Öyle ki, 2003-2020 yılları arasında silah ithalatı ihracatın ortalama 250 katından 9 katına kadar düşmüştür. 2020 yılına gelindiğinde ise dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara karşın ilk defa silah ihracatımız silah ithalatımızı aşmış ve ihracatımız ithalatımızın 1,64 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu durum 2002 yılından itibaren savunma sanayisinde başarıyla yürütülen yerlileşme ve millileşme politikalarının meyve vermesinin somut örneğidir. Türkiye; dünyanın en büyük savunma paktı NATO’nun önde gelen üyelerinden birisidir. Milli savunma sanayimizi geliştirdikçe, bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağının bilincindeyiz. Bu noktada Hem MÜSİAD hem de MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu olarak Türk savunma sektörünü geliştirmeye yönelik Ar-Ge kaynaklarını dengeli biçimde artıracak proje ve iş birlikleri geliştiriyoruz.”

AMAC, ilk kez STK üyeleriyle buluşuyor

MÜSİAD & AMAC Sektörel İş Birliği Buluşması programı kapsamında MÜSİAD’lı iş insanları ile bir araya gelen AMAC Başkanı Tuğgeneral Kipling V. Kahler, bu tür organizasyonlarda birlikte olmanın önemli olduğunu ve bu organizasyonların yalnızca STK’ların değil askerî ataşelerinde görevlerini yerine getirmekte önemli rol oynadığını belirtti. Tuğgeneral Kahler yaptığı konuşmasında, “MÜSİAD’a Türk savunma sanayisinin değerli üyeleriyle, üreticileriyle buluşma ve tanışma fırsatı verdiği için Ankara Askeri Ataşeler Birliği adına çok teşekkür ederim. Buraya gelen tüm AMAC üyesi ataşelerimiz, siz değerli üreticilerimizin yapacağı sunumu heyecanla bekliyor. Bu tarz etkinliklerle bir araya gelmemiz; özellikle Covid-19 sonrası bu buluşmaların yüzyüze yapılması bizler için çok önemli. Bu nedenle bu buluşmayı AMAC olarak fazlasıyla önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Askeri ataşelerin misafir olduğu ülkede yalnızca ait olduğu ülkelerin askeri temsiliyetini değil, tüm faaliyetlerini de yürütmesi gerektiğini söyleyen Tuğgeneral Kahler konuşmasına şöyle devam etti:

“MÜSİAD’ın bu tarz faaliyetleri savunma sanayi ürünleri üreticilerini tanımamızı sağlamakta ve böylece Türkiye’deki askeri temsilcilik görevimizi yerine getirmemize yardımcı olmakta. AMAC bugün 124 üyesiyle büyük bir oluşum. 122 üyesi Türkiye’de yer alırken, diğer 2 üyesi Türkiye akrediteli başka ülkerlerde faaliyetlerine devam etmekte. Askeri ataşelerin bulundukları ülkede birden fazla görevi vardır. Bunları; kendi ülkelerinin askeri faaliyet temsilciliği, ataşeler aracılığıyla büyükelçilerine Türkiye’nin kabiliyetlerine dair danışmanlık yapmak ve en önemlisi olan misafir oldukları ülkedeki savunma sanayisine yönelik sözleşmeleri planlamak ve organize etmek olarak sıralayabiliriz. Bizim için en önemlisi üçüncü saydığım madde. MÜSİAD sayesinde bu görevimizi de yerine getiriyor ve burada savunma sanayi üreticileriyle bir araya gelip iş birlikleri organize ediyoruz. Bunun için tekrar MÜSİAD’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Bugün tüm ataşelerimize fırsatları değerlendirme çağrısında bulunuyorum”

Tuğgeneral Kahler, tüm AMAC üyelerine kendi ülkeleri için bu buluşmanın bir fırsat olduğunu ve bu fırsattan yararlanmaları gerektiğini belirtti. Kahler, “Bugün tüm ataşelerimize bu fırsatları değerlendirmesi için çağrıda bulunuyorum. Buradaki sunumlardan sonra kendi ülkeleriniz için yeni bir faaliyet alanı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda MÜSİAD üyelerinin de bu fırsatı değerlendirmesini ve AMAC üyeleriyle daha sık bir araya gelmesi konusunda çağrıda bulunuyorum. Böylelikle biz Türkiye’deki askeri ataşelik görevimizi yerine getireceğiz. Bunun yanı sıra silahlı kuvvetlerimizin göreve hazırlık ve kabiliyetlerini de artırma imkânı bulacağız. Umarım ki etkinliğimize katılan herkes verimli bağlantılar kurar ve bu da gelecekteki iş birliklerimize öncülük olur” dedi.

“MÜSİAD, ticaret diplomasisini bir adım öteye taşıyor”

Programda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, MÜSİAD’ın savunma sanayindeki çalışmalarının önemini paylaştığı değerlendirmesinde, AMAC ile gerçekleştirilen buluşmanın Türk savunma sanayisinin tanınırlığına önemli katkı sağlayacağını söyledi:

“Bu buluşma, hem askeri ataşeler için hem de MÜSİAD üyeleri için bir avantaj niteliğinde. Bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle başarısını kanıtlayan MÜSİAD’ın yabancı ülke temsilcilerine ulaşabilmesi, iş fırsatlarının kapısını aralamanın yanı sıra ülkeler arası ilişkileri de kuvvetlendirmeye vesile olacak, Türk savunma sanayisinin tanınırlığını artıracak, sektörün, ihtiyaçlar doğrultusunda nokta atış tedarikçi sunmasına yardımcı olacaktır. Sektörel iş birliği buluşmamız vesilesiyle AMAC’ın bir STK ile buluşuyor olması, bir ilki temsil ediyor, MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu olarak buna vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu buluşmayı organize ederken en büyük amaçlarımızdan birisi AMAC üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi firmaları bir araya getirerek ticaret diplomasisini bir adım öne taşımaktır.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı