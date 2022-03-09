MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “2023 Yılı İçin Hedeflenen 250 Milyar Dolarlık İhracat Hedefini Aşacağız”

MÜSİAD MİLLETVEKİLLERİ İLE HASBİHAL TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: “CUMHURİYETİMİZİN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRKİYE’Yİ DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ”

MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: “2023 YILI İÇİN HEDEFLENEN 250 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNİ AŞACAĞIZ”

MÜSİAD 10-12 HAZİRAN’DA 2. TÜRK ARAP İŞ ZİRVESİ, 2-5 KASIM’DA MÜSİAD EXPO 2022’Yİ DÜZENLEYECEK

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hasbihal Toplantısı kapsamında milletvekilleri ile bir araya geldi. Etkinlike konuşan Başkan Asmalı, “Yeni pazarlara yönelik ihracat hedeflerimizi; nitelikli istihdam gücümüz, yenilikçi girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve donanımlı gençlerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tam” dedi. Milletvekilleri ile Hasbihal Toplantısı kapsamında yaptığı değerlendirmede 10-12 Haziran tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022’ye de değinen Başkan Asmalı, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru, barış ve istikrar ülkesi Türkiye’mizi, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğinde hep birlikte çok daha yükseklere taşıyacağız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milletvekilleri ile Hasbihal Toplantısı başkent Ankara’da gerçekleştirildi. Hasbihal Toplantısı kapsamında milletvekilleri ile bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini, üretim hacmini, ihracat vizyonunu geleceğe güvenle taşıyabilmek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2022’yi “Yatırım Yılı” ilan ettiğini hatırlattı. Başkan Asmalı konuşmasında, göreve geldiklerinde ortaya koydukları 7 stratejik hedefin büyük bölümünü hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Yeni pazarlara yönelik ihracat hedeflerimizi; nitelikli istihdam gücümüz, yenilikçi girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve donanımlı gençlerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tam” dedi.

“Girişimcilerimize, yatırımcılarımıza ve donanımlı gençlerimize inanıyoruz”

Konuşmasında MÜSİAD’ın 2022 Yatırım Yılı projeksiyonuna atıfta bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni dönemde hayata geçirilen MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Arap İşadamları Ofisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Asmalı, açıklamasında “Girişimcilerimize, yatırımcılarımıza ve donanımlı gençlerimize inanıyoruz” dedi.

Başkan Asmalı sözlerine şöyle devam etti:

“MÜSİAD; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesinin yanı sıra küresel bir oyuncu olması adına da çok önemli projelere imza atarak ilerliyor. 11 Eylül 2021’de gerçekleşen MÜSİAD 26’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından teslim aldığımız bayrağı, azim, kararlılık ve inançla geleceğe taşıyoruz. Türkiye’nin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini, üretim hacmini, ihracat vizyonunu geleceğe güvenle taşıyabilmek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için 2022’yi ‘Yatırım Yılı’ ilan ettik. Hedeflerimizi tek tek hayata geçirebilmek adına ise 7 maddelik strateji planımızı devreye aldık. G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Arap İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, yurt dışında en az bir MÜSİAD EXPO Fuarı’nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin tesis edilmesi, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulması gibi kapsamlı bir eylem planı kurguladık. Hamdolsun hedeflerimizin büyük bölümünü hayata geçirdik. Yatay ve dikey olarak kapasitemiz genişlerken, etkinlik sahamız gittikçe derinlik kazanıyor. MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Arap İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, MÜSİAD’ın küresel vizyonunun en önemli yansıması… Yeni pazarlara yönelik ihracat hedeflerimizi; nitelikli istihdam gücümüz, yenilikçi girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve donanımlı gençlerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tam.”

“2023 yılı için hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağız”

Türkiye’nin gelecek dönemine de değinen Başkan Asmalı, 2023 yılı için hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin doğru adımlarla kolaylıkla aşılabileceğini vurguladı. Başkan Asmalı değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Covid-19 salgını boyunca tedarik zinciri süreçlerini eksiksiz biçimde yöneten Türkiye, lojistik sektörü bağlamında öne çıkan küresel kavşak olma stratejisini, üretim ve yatırım merkezi olma hedefiyle perçinleyerek ilerliyor. Türkiye’deki yatırım alanlarının doğru tanıtılması ve üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik öncü raporlamaların yapılması sürecini hızlandıran MÜSİAD Ticaret Ofisi, bu yolda atılan önemli adımlardan biri… Yakın gelecekte ihracat odaklı ticarette, yeni ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yepyeni dış pazarlara açılarak hem Türkiye’yi her alanda pozitif yönde ayrıştıracak hem de 2023 yılı için hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini kolaylıkla aşacağız. Bu bağlamda iş insanlarımıza rehberlik edecek gerçekçi saha bilgilerini içeren raporlar üretip hizmetlerine sunmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve bakış açısıyla hayata geçen Uluslararası Tahkim Merkezi ise Türkiye’nin uluslararası ticarette açık ara öne çıkabilmesi, dünya ticaretinin ülkemiz merkezli uluslararası büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi ve ticaretin hukuk temelinde verimli bir ortamda güçlenmesi adına önemli bir role sahip.”

MÜSİAD, bölgesel kalkınmayı destekleyen yenilikçi atılımlar içerisinde…

Başkan Asmalı, MÜSİAD’ın yeni projelerle bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağladığını belirtirken, “Türkiye, 2022 yılına pozitif bir ivmeyle başladı. Doğru yatırımların, doğru iş birlikleri ile hayata geçmesi ve üretim-ihracat dengesinde katma değer sağlayabilmesi, bu eylem planını sürdürülebilir kılmakla doğru orantılı” ifadelerini kullandı:

“Türkiye’yi küresel arenada güçlendirmek kadar, bölgesel kalkınmaya da ivme kazandırmak; en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’nin her şehrinin ve her bölgesinin gelişimine yön veren teşebbüsleri ve girişimcileri sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu vizyonu destekleyen Anadolu Ekonomi Diplomasisi yaklaşımımızla son derece verimli ve sürdürülebilir bir sinerji yakaladık. Çorum ve Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz Anadolu Ekonomisi Diplomasisi programları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya’nın Ankara Büyükelçilerini, iş insanlarımızla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde Denizli ve Mersin’de farklı ülkelerden büyükelçilerimizi, iş insanlarımızla bir araya getireceğiz. Türkiye’nin 81 ilinin sahip olduğu potansiyeli ve üretim kapasitesini yeni dış pazarlara duyurmaya ve farklı iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz. Bu bereketli rüzgâr iş insanlarımızın sınırları aşmasına vesile olacak. Bölgesel kalkınmayı taçlandıracak bir diğer yenilikçi atılımımız ise Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi… Türkiye, 2022 yılına pozitif bir ivmeyle başladı. Doğru yatırımların, doğru iş birlikleri ile hayata geçmesi ve üretim-ihracat dengesinde katma değer sağlayabilmesi, bu eylem planını sürdürülebilir kılmakla doğru orantılı…”

MÜSİAD, 10-13 Haziran tarihlerinde 2. Türk Arap İş Zirvesi, 2-5 Kasım tarihlerinde MÜSİAD EXPO 2022’yi düzenleyecek

Milletvekilleri ile Hasbihal Toplantısı kapsamında yaptığı değerlendirmede IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi ve MÜSİAD EXPO 2022’ye de değinen Başkan Asmalı, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru, barış ve istikrar ülkesi Türkiye’mizi, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğinde hep birlikte çok daha yükseklere taşıyacağız. Allah’ın izniyle necip milletimizin refah seviyesini arttıracağız. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Başkan Asmalı sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İhtiyaçların doğru tanımlanması, fırsatların analiz edilmesi ve Türkiye’yi çok daha aydınlık yarınlara taşıyabilecek stratejilerin geliştirilmesi noktasında başlattığımız Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi ile MÜSİAD üyeleri, 2022’de 25 milyar TL yatırıma imza attı. 20’yi aşkın şehirde ilde, 40 farklı mevkîde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek yatırımlarla, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’nin etki alanını hızla genişleteceğiz ve derinleştireceğiz. Bu yatırımlar neticesinde 25 bin kişinin istihdam edilmesi, kaliteli hizmet çıtasını çok daha uç noktalara taşıyacak. İhracat odaklı büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak en önemli atılımlardan biri de MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı… Bu fuar aracılığıyla kıtaları birleştirecek, yaygın ve sürdürülebilir bir ticaret ağı kurguluyoruz. Anadolu topraklarının sahip olduğu üretim potansiyelini, dünyanın dört bir yanına duyurmaya kararlıyız. Medeniyetimizin ışığında çoğalttığımız bereket tohumlarını hep birlikte yer yüzüne ekeceğiz inşallah. 10-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk-Arap İş Zirvesi’ni, bu yıl İstanbul’dan Gaziantep’e taşıyoruz. Böylece ihracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzenin öncüsü olacağız. 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan MÜSİAD EXPO 2022 ise global iş birlikleri ve yenilikçi yatırım fırsatları ve imkânlarıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerini aşmasına vesile olacak. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru, barış ve istikrar ülkesi Türkiye’mizi, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğinde hep birlikte çok daha yükseklere taşıyacağız. Allah’ın izniyle necip milletimizin refah seviyesini arttıracağız. Buna yürekten inanıyoruz.”

MÜSİAD Milletvekilleri ile Hasbihal Toplantısı’na 50’ye yakın milletvekili katıldı

MÜSİAD tarafından Ankara’da düzenlenen Milletvekilleri ile Hasbihal Toplantısı’na MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları, Gökhan Yetkin, Davut Altunbaş, Mehmet Develioğlu, Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terzioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Hazine ve Maliye Bakan Yaradımcısı Mahmut Gürcan, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Giresun Milletvkeili Cemal Öztürk, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sinop Milletvekilli Nazım Maviş, İzmir Milletvekili Necip Nasır, İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Milletvekili Refik Özen, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Batman Milletvekili Ziver Özdemir katıldı. Programda ayrıca MÜSİAD’ın çalışmaları ve projeleri ele alınırken, bölgesel çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı