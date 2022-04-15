MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: MÜSİAD İzmir Üyeleriyle Hasbihal Etti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Başkan Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde “MÜSİAD İzmir Üyeleriyle Hasbihal Toplantısı”nda bir araya gelerek dünyadaki gelişmeleri, Türkiye ekonomisini ve MÜSİAD’ın faaliyetlerini değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın başkanlığında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan Alperen ve Genel Merkez Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Abdulsamet Temel’in de katılımlarıyla “MÜSİAD İzmir Üyeleri ile Hasbihal Toplantısı” düzenledi.

Anadolu’da üretim ve yatırım hareketi başlattıklarını vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 7 aylık görev süresinde 750 görüşme gerçekleştirdiklerini, MÜSİAD’ın 12 bin 412 üyesiyle büyük ve güzel bir aile, bir ocak olduğunu ve MÜSİAD okulundan güzel talebeler yetiştiğini söyledi. Asmalı, “MÜSİAD üyelerimiz, G-20 ülkeleri ile ticareti geliştirmeli. Özellikle dünya ticaretinin döndüğü ABD pazarına dikkatlerinizi çekmek isterim.” dedi.

MÜSİAD’ın sevgi, kardeşlik ve muhabbet ortamıyla önemli bir yol arkadaşlığı üstlendiğini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Ortak akıl, ortak menfaatler ve inanmış insanlarla ihracata odaklandığımız bir dönemde MÜSİAD’ımızın güçlü markalar çıkartacağına inancımız tamdır. Ortak ticaret platformu ile üyeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi gücümüze güç katacaktır, bizi farklı noktalara taşıyacaktır.” diye konuştu.

MÜSİAD faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda üyelerden gelen soru, görüş ve öneriler istişare edildi. MÜSİAD İzmir Şubesine yeni üyelerin rozetleri Genel Başkan Mahmut Asmalı tarafından takılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

MÜSİAD İzmir önceki dönem başkanı Ümit Ülkü, Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal ve MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar’ın da katıldığı ‘Hasbihal’e MÜSİAD İzmir üyeleri geniş katılım sağladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı