Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Şekib Avdagiç İle Yeni Bir Dönem İstanbul’a Değer Katacak

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Meclis Üyeleri ile İstişare Toplantısında bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve yakın zamanda yapılması planlanan İTO seçimleri ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile İstişare Toplantısında bir araya geldi. MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmeye MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve İTO Meclis Üyeleri de katıldı. Toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve yakın zamanda yapılması planlanan İTO seçimleri ele alındı.

MÜSİAD, güçlü bir İTO’dan yana

Programda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, İTO’nun yalnız İstanbul değil, Türkiye için büyük önem taşıyan bir yapılanma olduğunu vurguladı. İstanbul ile sınırlı kalmayan bu etkinin güçlü planlama ve projelerle yoluna devam etmesi gerektiğine atıfta bulunan Başkan Asmalı, “MÜSİAD olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da güçlü bir İTO’dan yana olduğumuzun altını çizmek istiyorum” açıklamasında bulundu. Başkan Asmalı, İTO Başkanı Avdagiç’in başarılı çalışmalarının iş dünyası ve İstanbul’un iktisadi alandaki atılımlarına yeni bir vizyon kazandırdığını söylerken, “İTO, tarih boyu büyük önem arz etti. Hayata geçirilen projelerle Türkiye ve bölgenin de ekonomik dinamiklerine dokundu. Şekib Avdagiç başkanlığındaki İstanbul Ticaret Odası,nın dünden bugüne hayata geçirdiği projeler ülkemizin yarınlarına artı bir değer kattı. Dolayısıyla bu istikrarlı yolculuğun devamını destekliyoruz” dedi.

Şekib Avdagiç ile yeni bir dönem, İstanbul’a değer katacak

Başkan Asmalı, İTO ile sürdürülen projelere ve iş birliği alanlarına da değindiği konuşmasında, yeni ekonomi modeli ile ortaya konan iktisadi dönüşümde İTO ve MÜSİAD’ın kilit rol üstlendiğini hatırlattı. MÜSİAD’lı iş insanlarının Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yatırım faaliyetleriyle ekonomiyi desteklediğini söyleyen Başkan Asmalı, “MÜSİAD olarak öncelikli hedefimiz, istihdam ve ihracat odaklı yatırım ve üretim çalışmalarımızı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak. İstanbul’un iktisadi gücü ve bunu destekleyen İTO ise bu hedefe ulaşmada en etkili paydaşımız” dedi. Başkan Asmalı, Şekib Avdagiç ile yeni bir dönemin marka değeri güçlü bir İstanbul için önemine işaret ederken, “İstanbul, dünyanın imrendiği bir şehir. Beğeniyle, dikkatle takip edilen, ekonomik açıdan da cazibe merkezi bir şehir. Kültürel bir hazine ve uluslararası ticaretin merkezi konumunda. İTO çatısı altında Sayın Şekib Avdagiç ile yeni bir dönemin İstanbul’un marka değerine daha da güç katacağına yürekten inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı